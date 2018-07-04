Silahlı saldırıda ölen başkan yardımcısı için Ticaret Odası'nda tören (3)

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GÖZALTI SAYISI 15’E ÇIKTI OTSO binasına gelerek Başkan Devrim Aksoy’a ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'a dün silahlı saldırıda bulunan S

04 Temmuz 2018 21:08

GÖZALTI SAYISI 15’E ÇIKTI
OTSO binasına gelerek Başkan Devrim Aksoy’a ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'a dün silahlı saldırıda bulunan S.K.\'nin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı genişletti. Olayın nedenini araştıran ekipler, zanlılarla bağlantılı olma ihtimali üzerine tespit ettikleri 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 15\'e yükselirken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.

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