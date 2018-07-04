Silahlı saldırıda ölen başkan yardımcısı için Ticaret Odası'nda tören (3)

GÖZALTI SAYISI 15’E ÇIKTI

OTSO binasına gelerek Başkan Devrim Aksoy’a ve Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy\'a dün silahlı saldırıda bulunan S.K.\'nin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı genişletti. Olayın nedenini araştıran ekipler, zanlılarla bağlantılı olma ihtimali üzerine tespit ettikleri 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 15\'e yükselirken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü kaydedildi.