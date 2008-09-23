Silahlı öğrenci okul bastı

Trafik Kanunu'nun değişimi amacıyla yasa taslağı hazırlandı. Trafikte kemer takmamanın cezası 55 YTL'den 125 YTL'ye çıkıyor. Alkollü araç kullanan ise, 750 YTL ceza ödeyecek.



İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nu değiştirmek amacıyla 126 maddelik yasa taslağı hazırladı. İşte taslakta öngörülen yeni uygulamalar:



- Belediyeler, yerleştirdiği teknik cihazlarla, tespit ettiği kural ihlali dolayısıyla idari para cezası vermeye yetkili olacak.

- Sürücü belgesi sınıfları ve bu sınıflar ile kullanılabilecek araçlar, BM Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi ve AB mevzuatına göre düzenlenecek.

- Sürücü belgesi olmaksızın veya sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan kişi 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Eskiden bu durumdakiler 1 aydan 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmayanlara 125 YTL idari para cezası verilecek.

- Azami hız sınırları, eskiden, şehir içi 50 km., şehirlerarası tek şeritli karayolunda 90 km. ve otoyolda 120 km. idi. Bölünmüş yollarda hız limiti 110 km. olacak.

- Hız sınırları da yeniden düzenleniyor. Sınırları yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşan sürücülere 125 YTL ceza kesilecek. Hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşan sürücülere 250 YTL idari para cezası verilecek. Eskiden bu oran yüzde 50 idi. Hız sınırlarını bir yıl içinde beş defa ihlal edenlerin ehliyetleri bir yıl süreyle geri alınacak.

- 0.51 promil ile 1.00 promil arasında alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 500 YTL ceza verilecek ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınacak. 1.01 ile 1.25 promil arasında alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 750 YTL ceza verilip, sürücü belgesi bir yıl süreyle geri alınacak.

