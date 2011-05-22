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Dünya

SİLAHLI MİLİTANLAR RESMİ BİNAYI ELE GEÇİRDİ KABİL (A.A)

22 Mayıs 2011 11:31

-SİLAHLI MİLİTANLAR RESMİ BİNAYI ELE GEÇİRDİ KABİL (A.A) - 22.05.2011 - Afganistan'ın doğusundaki Host kentinde, bombalı yelekler giymiş, silahlı bir grup militan, trafik şubesine ait bir binayı bu sabah ele geçirdi.  Binaya saldırarak güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3-4 kişilik grup, bir güvenlik görevlisini öldürdü.  Host ilindeki ordu birliklerinin komutanı general Muhammed Oryakhail, kentin dış kesiminde yer alan binanın polis ve askerlerce sarıldığını ve içeridekilerle çatışmanın sürdüğünü belirtti.  Saldırganların üzerlerindeki bombaları patlatabilecekleri gerekçesiyle güvenlik güçlerinin binayı ele geçirmek üzere saldırıya geçmekten kaçındığı bildirildi.

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