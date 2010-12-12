-SİLAHLI KUVVETLERİN ''SAMUR''U HAZIR ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ve tasarlanan ''Samur'' adı verilen seyyar yüzücü hücum köprüsü ile tank ve zırhlı araçlar için akarsu ve nehirler engel olmaktan çıkıyor. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen Samur'un ilk prototipi tamamlandı. Toplam 52 adet üretilecek ve akarsu geçişlerinde yap bozun parçaları gibi yan yana gelerek birleşecek Samur'lar, kısa sürede onlarca metre uzunluğunda köprülere dönüşerek, her biri 70 tonluk tankları karşıya geçirebilecek. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Nail Kurt, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar yüzücü hücum köprüsü ihtiyacının karşılanması amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından açılan ihaleyi FNSS'in kazandığını ve 2007 yılında sözleşme imzaladıklarını söyledi. Sözleşmenin ardından yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını anlatan Kurt, projenin tasarım ve geliştirme aşamasının yaklaşık 3,5 yıl sürdüğünü, projede 150 Türk mühendisin görev aldığını belirtti. Kurt, dünyada bu sistemi biri Alman diğeri Fransız iki şirketin üretebildiğini ifade ederek, ''Samur'' adını verdikleri sistemin Fransız ve Alman sistemlerine göre hareket kabiliyetlerinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Bunun nedeninin Samurların 8x8 sürüş yapısına sahip olması olarak açıklayan Kurt, diğer iki şirketin ürettiği sistemlerin 4x4 olduğunu anlattı. Alman sisteminin 4x4 oluşunun arazideki hareket kabiliyetini olumsuz etkilediğini belirten Kurt, ''Bu Almanya için sorun olmayabilir çünkü Avrupa'da araziler düz. Ama Türkiye'deki arazi şartları çok değişik. Dolayısıyla 8x8 Türkiye şartlarına çok uygun bir sistem oldu. Samur'un yük taşıma kapasitesi çok daha yüksek. Tüm elektronik gelişmeleri kapsayan aracın içinde akıllı bilgisayar kontrol sistemleri de bulunuyor'' dedi. Samurların, dünyada en gelişmiş orduların kullandığı en son teknoloji bir köprü sistemi olacağını belirten Kurt, ''Bu sistem, yurt dışı hiç destek alınmadan tasarlanan ve geliştirilen ilk yerli kara sistemi'' diye konuştu. Sözleşmedeki programa uygun olarak ilk Samur'un prototipinin üretildiğini, 3 adet Samur'un prototipinin ise 1 ay içinde tamamlanacağını anlatan Kurt, daha sonra 2 ay sürecek kalifikasyon testlerine başlayacaklarını bildirdi. Proje kapsamında 52 adet Samur üreteceklerini ifade eden Kurt, ilk 4 prototipin Nisan ayında TSK'ya teslim edileceğini söyledi. Kurt, Samurların üretiminin 2012 yılında tamamlanacağını kaydetti. Kurt, bu sistemin dünyada sadece ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'da kullanıldığını da sözlerine ekledi. -SAMUR'UN ÖZELLİKLERİ- Hem karada hem de suda hareket kabiliyetine sahip Samur, karada saatte 100 kilometre, suda yaklaşık 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Karada bir TIR'ı andıran suya girdiğinde tekerleklerini içine çekerek adeta bir gemiye dönüşen Samur, 12 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe ve 3,5 metre yüksekliğe sahip. Samurlar, akarsu geçişlerinde yap bozun parçaları gibi yan yana gelerek, onlarca metre uzunluğunda bir köprüye dönüşebiliyor. İki samur, birleştiğinde 20 metrelik köprü oluşturarak 70 tonluk tankı karşı kıyıya geçirebiliyor. Proje kapsamında üretilecek 52 adet Samur, 130 milyon dolara mal olacak.