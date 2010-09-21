-SİLAHLI KAVGADA ÖLEN 5 KİŞİ DEFNEDİLDİ AĞRI (A.A) - 20.09.2010 - Ağrı merkeze bağlı Otlubayır köyünde çıkan kavgada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, toprağa verildi. Otlubayır köyünde, köyün su şebekesinden eve hat çekilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada yaşamını yitiren köy muhtarı Vehbi Aksoy (52) ile kardeşi Vahit (48), yeğenleri Serkan (22), Sinan (26) ve Hakan Aksoy'un (24) cenazeleri, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Ağrı'ya gönderildi. Cenazeler, Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından uzun araç konvoyu eşliğinde Otlubayır köyüne götürüldü. Cenazeler, köy mezarlığında kılınan namaz sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı defin sırasında, ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Otlubayır Muhtarı Vehbi Aksoy ile gönüllü köy korucusu Nihat Aslan arasında, dün öğlen saatlerinde köy şebekesinden eve hat çekilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada, korucu Aslan'ın, kendisine zimmetli piyade tüfeği ile etrafa rastgele açtığı ateşte, muhtar Aksoy ile kardeşi Vahit, yeğenleri Serkan, Sinan ve Hakan Aksoy yaşamını yitirmiş, Sibel Kılıç, Nurgül Aras ve Ülker Aksoy da yaralanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Nihat Aslan ile kavgaya karışan Gökmen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Ali K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.