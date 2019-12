Silahlı eylem dış basında yankı buldu

Emekli bir polisin, ekonomik zorluklarına protesto olarak Başbakanlık binası önünde silahlı protesto eylemini yapması yurt dışında da yankıladı.

Financial Times gazetesi, “Tabancalı eylem, Türkiye’nin kaygılarının işareti ve ekonomik zorluklara karşı dramatik bir protesto" diye yazdı.

Ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye muhabirini Delphine Strauss imzası ile yayınlandığı “Tabancalı protesto, Türkiye’nin kaygılarının işaretidir" başlıklı haberinde eylemi “Ekonomik zorluklara karşı dramatik bir protestoö olarak nitelendirdi.



İlk eylem değil



Ekonomik krizden olumsuz etkilenen Türktlerin daha önce de sorunlarını hükümetin dikkatine getirmek için “melodramatrikö eylemlere başvurduğunu kaydeden gazete, “Ancak dünkü (Salı günü) olayının, Türkiye’nin küresel yavaşlamanın en kötü sonuçlarından etkilenmeyebileceği konusunda seçmenleri ikna etmeye çalışan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan icin kaygı verici bir işarettirö diye yazdı.

İngiliz gazetesi, şimdiye kadar Türkiye’de sadece sendikaların mitinglerini düzenlediğini, Yunanistan, Rusya veya İngiltere gibi protesto gösterilerinin olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Ancak dünya imalat sektörünün çöküşü, Türk şirketlerinin işçiyi çıkartmaya veya üretim ara verildiğinde ücretleri kesmeye zorlarken Türkiye’de insanların sıkıntılarını ortaya koyan öyküler çoğalıyor. Son veriler 2008 yılı sonu itibariyle işsizliğin, son beş yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 12 üzerinde olduğunu gösterdi ve ekonomistler, kayıtsız ekonominin büyüklüğü nedeniyle bu verilerin gerçeği tam yansımayabildiğini söylüyor.



Haberde ekonomistlerin başbakanın yerel seçimlerde oy kazanma çabasının mali politikasına zarar verdiği kaygılarının bulunduğu, Ocak bütçe açığının önceki yılın eş ayına göre altı defa daha büyük olduğuna dikkat çektikleri kaydedildi.

İstanbul Analytics adlı danışmanlık şirketinin uzmanları da, “Hem para, hem de mali politikadaki gevşeme temposunun fazla hızlı olduğunu ve Türkiye’yi gelişmiş ekonomilerden ayrı tutan bir takım zayıflıkları gözardı ettiğini düşünüyoruzö dediler.

Financial Times de Başbakan Erdoğan’ın, Türkiye’nin Doğu Avrupa ‘daki bazı komşularına göre “güvenli bir bölgeö olduğunda ve popüler olmayan koşulları empoze etmeyecek bir anlaşma sağlamak için IMF ile müzakerelerde direnebilme lüksünün olduğunda ısrar ettiğini de yazdı.