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Dünya

SİLAHLI BİR GRUP 14 MAHKUMU CEZAEVİNDEN KAÇIRDI MEKSİKO (A.A)

18 Ocak 2011 10:10

-SİLAHLI BİR GRUP 14 MAHKUMU CEZAEVİNDEN KAÇIRDI MEKSİKO (A.A) - 18.01.2011 - Meksika'nın kuzeyinde yer alan Chihuahua kentinde, silahlı bir grubun 14 mahkumu bir cezaevinden kaçırdığı bildirildi. Chihuahua savcılığın sözcüsü Carlos Gonzalez yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun 14 mahkumu  eyalet hapishanesinden kaçırdığını, polisin karadan ve havadan yürütüğü operasyon sonucu, kaçan 14 tutukludan 5'inin yeniden yakalandığını, ayrıca mahkumların kaçmalarına yardımcı olan 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olmuş birçok kişinin tutuklu bulunduğu Chihuahua cezaevi, ülkenin en tehlikeli cezaevi olarak biliniyor. Meksika makamları, ülkedeki cezaevlerinden son yıllar yoğun firar olayları yaşandığını, sadece geçen ay Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Laredo cezaevinden 151 tutuklunun kaçtığını kaydetti. Resmi verilere göre, Meksika'da 2010'da uyuşturucu kaçakçılığına bağlı şiddet olaylarında 15 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

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