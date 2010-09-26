‘Silahları bırak çağrısı yap’

T24 - Gözler yarın İmralı’da yapılacak Aysel Tuğluk ve Abdullah Öcalan görüşmesine çevrildi. Tuğluk, görüşmede Öcalan ile devlet yetkilileri arasında son dönemde yapıldığı ileri sürülen görüşmeler konusunda da ilk elden bilgi alacak.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in haberine göre; BDP ile hükümet arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Aysel Tuğluk’un yarın İmralı adasında Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme önem kazandı. Tuğluk’un, Öcalan’a “Bölge halkı, PKK’ye silahların bırakılması çağrısı yapmanızı bekliyor” mesajı iletmesi bekleniyor. Öcalan’ın, “Bu çağrıyı arkadaşlarıma danışarak yapabilirim” demesi durumunda DTK’den bir heyetin Kandil’e gitmeye hazır olduğu belirtildi.







Ankara kulislerine yayılan bilgilere göre DTK yönetiminde, Tuğluk’un ‘avukatı sıfatıyla’ Öcalan ile yapacağı görüşme sırasında “Bölge halkı bu çatışma halinden bıkmış durumda. Örgüte silah bırakma çağrısı yapmanızı istiyorlar. Bu yöndeki bir çağrınızı da halk güçlü biçimde desteklemeye hazırdır” yönünde bir mesaj vermesi benimsendi. Tuğluk, görüşmede Öcalan ile devlet yetkilileri arasında son dönemde yapıldığı ileri sürülen görüşmeler konusunda da ilk elden bilgi alacak.









Bir heyet de Kandil’e







Gelişmeleri yakından izleyen kaynaklar, Öcalan’ın “silahları bırak” çağrısına ilişkin en önemli çekincesinin “Örgüt benim talimatımı dinlemez ve otoritemi saymazsa ne olur?” noktasındaki belirsizlik olduğunu dile getiriyor. DTK çevrelerinde, böyle bir riski ortadan kaldırmak için Öcalan’ın “Silahları bırak çağrısını ancak örgüt yönetimindeki arkadaşlarıma danışarak yapabilirim” yönünde bir tutum takınması ağırlıklı görüş olarak dile getiriliyor.





Öcalan’ın böyle bir tavır sergilemesi durumunda örgüt yönetiminin tutumunu öğrenmek için yine Tuğluk ya da DTK’nin diğer eşbaşkanı Ahmet Türk’ün, örgütün Kandil’deki kamplarına giderek, lider kadrodan Öcalan’dan gelecek “Silahları bırak” çağrısına destek vermeleri telkininde bulunması bekleniyor. “Bir umut ışığı görmesi halinde Kandil’e gitmeye hazır olduğunu” kaydeden Türk, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki konuşmasından hayal kırıklığına uğradıklarını ancak Tuğluk’un İmralı’ya yapacağı ziyareti son derece önemsediklerini açıkladı.





İmralı’da yapılacak görüşme sonrasında Öcalan’dan “Koşullu silah bırakma” çağrısı çıkacağı beklentisi oldukça yüksek. DTK’nin daha önce kamuoyuna duyurduğu koşullarla örtüşür biçimde Öcalan’ın da “güvenlik güçlerinin PKK’ye yönelik operasyonlarının durdurulması” ve “Türk kimliğinin yanı sıra Kürt kimliğini de vurgulayan demokratik anayasa yapılması” şeklinde önkoşulları dile getireceği ileri sürülüyor.











Randevu talebi





Ankara’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ana muhalefet partisi CHP liderinden randevu taleplerine olumlu yanıt alamayan Tuğluk ve Türk’ün, İmralı ve olası Kandil temasları sonrasında görüşme taleplerini bir kez daha gündeme getirebilecekleri ileri sürülüyor. DTK’nin “demokratik özerklik” talebi nedeniyle çıkmaza giren buluşmaların, Öcalan’dan gelecek “Silah bırakın” çağrısı sonrasında DTK eşbaşkanları sıfatı yerine “eski milletvekili” sıfatları kullanılarak gerçekleşebileceği senaryosu üzerinde duruluyor.