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Silahlar miladını doldurdu tek seçenek barış!

HAK- PAR Genel Başkanı Bayram Bozyel, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etme sürecinde Kemal Burkay gibi isimlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

02 Ağustos 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI T24/  ANKARA


31 yıl sonra ülkesine dönen Kürt aydını Kemal Burkay’ı havaalanında karşılayan ve kendisini ‘Bizler Burkay ekolünde yetişen kuşağın üyeleriz’ diye tanımlayan HAK-PAR (Hak ve Özgürlükler Partisi)  Genel Başkanı Bayram Bozyel,  Türkiye’nin bundan sonra yaşayacağı iklimi T24’e değerlendirdi.   “Burkay’ın dönüşünün sembolik bir anlamı var. Şiddetle sorunların çözülemediği görüldü. Ne devlet ne Kürtler özel olarak PKK bir yere varabildi” diyen Bozyel, Türkiye’nin geleceğini yeniden inşa etme sürecinde Kemal Burkay gibi isimlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.


Şiddet yanlıları rollerini oynadı


“Hükümet, militarizmin etkisini azaltmada epeyce yol aldı” diyen Bozyel,  12 Eylül referandumunu örnek verirken yeni Anayasanın önemine vurgu yaptı.   Gelecek inşasında diyalog ve barışçıl yöntemlerin argüman olacağını söyleyen  Bozyel’e göre, “Şiddet yanlıları  rollerini oynadı. Devlet içindeki güçler, PKK  ve Kürt kesimi  içinde böyle. Silahların miladının bittiğini gösteriyor”. Bozyel, hükümetin sorunları çözme imkanlarını elinde tutuğuna dikkat çekerken,  genel af,  Kürtçe eğitim,  yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi hayata geçirilecek yöntemlerin silah ve şiddeti beslemeyeceğini düşünüyor.


'Silah artık yarar değil zarar getiriyor'


Burkay’ın misyonunu , “Şiddet ve silah artık yarar değil zarar getiriyor” noktasında odaklanacağını ve etkin mekanizmaların kurulmasında rol oynayacağını anlatan Bozyel, “ Biz de, barışçıl zemine çekilmesinde herkese anlatacağız.  PKK çevresiyle, BDP kadrolarıyla etkin bir diyalog yürüteceğiz” dedi. 

“ İyiye doğru giden bir süreç yaşanacak. Uzatmalar oynanıyor. Bugünden yarına barışın inşa edileceği anlamına gelmez. Sahanın tümden mayınsız olduğu anlamı taşımıyor.  Ama, Burkay’ın, dediği  ‘ Koyu kış koşullarında değiliz”.  

 

'Barış seçeneği dışında her şey tükendi'

 

 Türkiye’de barışın inşasında İngiltere ve İspanya örneklerinden ders  alınması gerektiğini söyleyen  Bozyel’e göre,  “Barış seçeneğinin  dışında her şey tükendi”.

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