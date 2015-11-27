Silahlar Almanya'dan alınmış



Medyada çıkan bir habere göre Paris'teki terör saldırıları sırasında kullanılan makineli tüfeklerden bazıları Almanya'daki bir şahıstan satın alınmış. Silah'ın internetteki bir satış platformu üzerinden satın alındığı tespit edilmiş.

Teröristlerin kullandıkları makineli tüfeklerden dördünün Almanya'daki bir silah tüccarından satın alındığını yazan ‘Bild' gazetesinin haberinde, soruşturma makamlarından alınan bilgilerin, Kalaşnikof tipi otomatik saldırı tüfeklerinin gizli bir internet platformu kanalıyla teröristlere satıldığı belirtiliyor. Haberde silah tüccarının cep telefonuna kayıtlı dört şüpheli elektronik postanın, silah satıcısının Paris'te yaşayan bir Arap ile irtibat kurduğunu ortaya çıkardığı yer aldı. Fransız makamları Paris'teki saldırılarda kullanılan silahların Çin ve Yugoslav menşeli olduğunu belirlemişti.

Zanlı gözaltında

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde ikamet eden silah tüccarının pazartesi günü tutuklanarak Stuttgart'taki Stammheim cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Kovuşturma makamlarından alınan bilgilere göre zanlının Paris'teki saldırılardan önce sekiz kez kaçak silah satışı yaptığı, oyuncak silahlardan hakiki silah ürettiği ve evinde 16 silah daha bulundurduğu ortaya çıkarılmış.