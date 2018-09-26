T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (2)

AĞABEYİ VE ANNESİ DE GÖZALTINDA Kozan'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayet şüphelisi Emrah Gürbüz'ün ağabeyi Erkan Gürbüz ile annesi Durdu Gürbüz de yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı

26 Eylül 2018 00:17

AĞABEYİ VE ANNESİ DE GÖZALTINDA
Kozan\'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayet şüphelisi Emrah Gürbüz\'ün ağabeyi Erkan Gürbüz ile annesi Durdu Gürbüz de yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Oğluna yardım ettiği öne sürülen baba Erol Gürbüz\'ün ise evinde bulunamadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan Emrah Gürbüz, Erken Gürbüz ve anneleri Durdu Gürbüz, adliyeye sevk edildi. 

Yaşar KORKUSUZ/ADANA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AĞABEYİ VE ANNESİ DE GÖZALTINDA KozanEmrah GürbüzErkan GürbüzDurdu GürbüzOğlunaErol GürbüzEmniyet MüdürlüğüEmrah Gürbüz Erken GürbüzKORKUSUZADANA DHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24