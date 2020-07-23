Silahla vurduğu kadın kanıyla adını yere yazmıştı; Ragıp Canan için istenen ceza belli oldu

Zeytinburnu'nda kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Ragıp Canan hakkında, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020 tarihinde eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Ragıp Canan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Nurtaç Canan ile şüpheli Ragıp Canan'ın resmi nikahlı evli oldukları, olayın meydana geldiği 4 Haziran 2020 tarihinde de Nurtaç Canan'ın ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.

5 el ateş edip, "Öleceksin, gebereceksin" demiş

İddianamede, buna sinirlenen Ragıp Canan'ın eşi Nurtaç Canan'ı ittirerek zorla odaya götürdüğü, 'buradan çıkamazsın' diyerek kapının önüne geçip evden çıkmasına engel olduğu ve silahını çekerek 5 el ateş ettiği ve "Öleceksin, gebereceksin" dediği iddia edildi.

Kanıyla "Beni Ragıp vurdu" yazmıştı

Şüphelinin eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldığı kaydedilen iddianamede, "Nurtaç Canan'ı yaralı halde evin içerisinde bırakarak evi terk ettiği, Nurtaç Canan'ın oturma odasının içerisinde yerde bulunduğu sırada kendi kanı ile zemine 'annem, babam. Helal et. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' ibaresini yazdığı, bir süre sonra müştekinin öz oğlunun olay yerine gelerek müştekiyi hastaneye götürdüğü" belirtildi.

Daha önce de kaynar su ile yaralamış

İddianamede Nurtaç Canan'ın beyanına da yer verildi. Nurtaç Canan'ın eşinin daha önceki bir tartışma sonrası üzerine kaynar su dökerek kendisini yaraladığı şeklinde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, Ragıp Canan'ın eşini, "Sen benimle barışmasaydın seni bu silahla öldürecektim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi.

Kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü söylemişti

Nurtaç Canan'ın babası Mehmet Beşir'in de ifadesine yer verilen iddianamede, "Tanık Mehmet Beşir, 'Ragıp bana senin kızını öldürdüm, kızın 16/9'daki evinde. Git cenazesini al dedi' şeklinde bilgi verdi. Müştekinin oğlu da, 'Annenin ağzını burnunu kırdım. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ambulans çağır, cesedini gidin alın' şeklinde beyanda bulundu" denildi.

39 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Ragıp Canan'ın, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir tehdit hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame kabul edildi

İddianamenin gönderildiği Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.