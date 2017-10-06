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Silahla Marmara Üniversitesi'ni bastı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

06 Ekim 2017 03:59

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde meydana gelen kavgada iki güvenlik görevlisi darp edildi.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kampüs yerleşkesinden içeri girmeye çalışan ve öğrenci kimlik kartı bulunmadığı iddia edilen Volkan Uluçay ile giriş turnikelerindeki görevliler arasında tartışma çıktı.

Güvenlikçilerin içeri girmesine izin vermediği Uluçay, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra elinde silahla tekrar yerleşke kapısına gelerek güvenlikçilere saldırdı.

Silahın kabze kısmıyla kapıdaki güvenlikçilerden Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli'yi yaralayan şahıs daha sonra kaçmaya başladı.

İhbar üzerine yerleşke kapısına gelen güvenlik görevlileri kaçan Uluçay'ı yakalayarak, polis ekiplerine teslim etti.

Güvenlik görevlilerinin Uluçay'ı kovaladığı esnada şahsın arkadaşları olduğu iddia edilen iki bayan elerinde bulunan bir silah şarjörünü diğer görevlilere teslim etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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