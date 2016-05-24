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Silahla başına ateş eden Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu kurtarılamadı

Ferhat Kurtoğlu 2 çocuk babasıydı

24 Mayıs 2016 20:17

Geçen hafta makam odasında silahla başına ateş ederek ağır yaralanan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, ağır yaralanan Kurtoğlu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Acil serviste tedavisine başlanan Kurtoğlu, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Isparta doğumlu 2 çocuk babası Kurtoğlu, yaklaşık 2 yıldır Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Kahramanmaraş Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, vefat eden Kurtoğlu'nun memleketi Isparta'ya gönderileceği belirtilerek şöyle denildi:

"Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu, tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'nde 24 Mayıs 2016 Salı günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu'nun naaşı, düzenlenecek olan resmi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya uğurlanacaktır. Merhum Vali Yardımcımız Ferhat Kurtoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarına sabr-ı cemil diliyoruz."

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