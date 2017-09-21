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Silahla adam yaralayan kardeşler yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde tartıştığı A

21 Eylül 2017 19:10

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde tartıştığı A.G.\'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.K. ve kardeşi M.K. yakalandı.
Çayırova İlçesi\'nde 25 Haziran günü A.G. silahla yaralanmıştı. Olayın ardından güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganların kimliğini tespit ederek saldırganların 7 ayrı suçtan 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.K. ile kardeşi M.K. olduğunu tespit etti.
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayın ardından yaptığı çalışmalar sonucunda H.K.\'nin adresini Sakarya\'nın Karasu İlçesi\'nde kardeşi M.K.\'nin adresini ise İzmit\'te olduğunu belirledi. Saldırganlar, polis ekiplerinin eşzamanlı yaptığı operasyonlarla gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından saldırganlar Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

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