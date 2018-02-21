Silahı ateş alan asker hayatını kaybetti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, karakolda nöbet tutan jandarma er Abdullah Y., ateş alan silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İnkum köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Nöbet tutan jandarma er Abdullah Y.\'nin silahı, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Abdullah Y.\'ye isabet etti. Abdullah Y.\'yi yerde kanlar içerisinde bulan arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Abdullah Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdullah Y.\'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.