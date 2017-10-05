Silah ve patlayıcılarda parmak izi olan terör örgütü üyelerine ceza

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, polis uygulamasında yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyeliği ile suçlanan, Ankara ve Konya\'da ele geçirilen patlayıcı madde ile mühimmatlarda parmak izleri bulunan Rıdvan Güven 18 yıl 1 ay 15 gün, Selman Çetiner ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli\'de yol kontrolü sırasında gözaltına alındıktan sonra PKK/KCK üyesi oldukları, Konya ve Ankara\'da bulunan patlayıcı maddelerde ve mühimmatlarda parmak izlerine rastlandığı belirlenen Rıdvan Güven ve Selman Çetiner\'in Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Rıdvan Güven ve Selman Çetiner\'in, Kürtçe yaptıkları savunmaları tercüman aracılığıyla Türkçe\'ye çevrildi. Mahkeme heyeti, Rıdvan Güven\'i terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, patlayıcı madde bulundurmak suçundan 5 yıl olmak üzere 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 15 bin TL para cezasına çarptırdı. Selman Çetiner ise terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl, patlayıcı madde bulundurmak suçundan 5 yıl, izinsiz olarak sayı ve nitelik bakımından vahim olan ateşli silahları bulundurma suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 22 yıl 6 ay hapis cezasına ve 17 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

SLOGAN ATTILAR

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından Rıdvan Güven ve Selman Çetiner, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Salonda görevli jandarmaların müdahalesiyle sanıklar dışarıya çıkarttı. Duruşmanın ardından slogan atan sanıklar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.