Silah tehdidiyle tecavüz ettiler

Adana’da telekızlık yapan iki kadına silah zoruyla tecavüz eden zanlılara ceza yağdı.



Adana'da, telekızlık yaptığı ileri sürülen 25 yaşındaki Ç.Ç. ve 23 yaşındaki G.E.'ye, başlarına silah dayayarak tecavüz edip, bu anı cep telefonuna kaydettikleri, para ve cep telefonlarını gasp ettikleri öne sürülen 6 kişiye 32 yıl ile 2.5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Telekızlar Ç.Ç. ile G.E., kendilerini pazarladığı iddia edilen 36 yaşındaki Oğuz Mutlutürk ve 29 yaşındaki Nurullah Akbulut aracılığı ile 3 Ağustos 2007'de 300 TL karşılığı cinsel ilişkiye girmek için 26 yaşındaki Şenol Dağoğlu, 31 yaşındaki Osman Peksoy ve 27 yaşındaki Sıdık Özelçi ile anlaştı. 3 kişi, otomobile aldıkları telekızları boş bir araziye götürüp ilişkiye girmek istedi. Kızların otele gitmek istemeleri üzerine Dağoğlu, tabancasını çekerek, "Sizi öldüreceğiz. Bize direnmeyin, işimizi bitirip sizi bırakacağız" dedikten sonra, 3 kişi iki telekıza sırayla tecavüz etti. Dağoğlu, daha sonra arkadaşlarını telefonla arayıp, "Burada 2 kadın var, siz de gelin" diyerek çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen 28 yaşındaki Hakan Gümüş, 20 yaşındaki Fahri Balta, 29 yaşındaki Fatih Gökmen, 28 yaşındaki Fehmi Balta da kızlarla zorla ilişkiye girdi. Bu arada, bu kişilerden bazıları tecavüz anını cep telefonlarına kaydetti. Grup, daha sonra telekızları, cep telefonu, para ve kredi kartlarını gasp edip, sonra polise gitmemeleri için uyardı, 5'er TL dolmuş ücreti verdikten sonra otoban kenarına bıraktı.



Polise şikayette bulunan 2 telekızın teşhisi sonucu yakalanan Dağoğlu, Peksoy, Gümüş, Fahri Balta ile kadın satıcısı olduğu öne sürülen Mutlutürk tutuklandı. Özelçi yakalanamazken, diğer şüphelilerle, olayda kullanılan tabancayı taşıdığı ileri sürülen 25 yaşındaki Hülya Yiğit serbest bırakıldı, tecavüz görüntüleri ise bulunamadı.



‘İlişkiye girdim, tokatladım’



Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `cinsel saldırı, nitelikli yağma, fuhşa aracılık etmek, yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından 1.5 yılı aşkın süredir yargılanan sanıklar, karar duruşmasına çıktı. Telekızların para anlaşmazlığı yüzünden kendilerine iftira attığını öne süren Dağoğlu, her iki kızla cinsel ilişkiye girdiğini belirterek, "Hakan, G.E. ile ilişkiye girmiş. Eksik para verip `Üstünü Şenol tamamlayacak' demiş. G.E.'nin arkadaşı Ç. benden para isteyince ben de bir kez daha ilişkiye girmesi halinde parayı verebileceğimi söyledim. Bana hakaret edince bir tokat vurdum. Daha sonra motosikletle 2 kişi gelip kızları alıp gitti" diyerek beraatını istedi. Gümüş ve Peksoy da para anlaşmazlığı yüzünden Dağoğlu'nun Ç.'yi tokatladığını, telekızlara zorla tecavüz etmediklerini paralarını gasp etmediklerini iddia etti. Balta ile tutuksuz sanıklar ise olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü.



Mahkeme heyeti, Dağoğlu'na 32 yıl 2 ay, Peksoy'a 10 yıl, Gümüş'e 10 yıl 10 ay, Balta'ya 10 yıl, Mutlutürk ve Akbulut'a 2'şer yıl 6'şar ay hapis verdi. Aranan Özelçi'nin dosyası ayrıldı, 3 sanık ise beraat etti.



Telekızlar şikayetçi olmadı



DURUŞMAYA katılan iki telekız ise nasıl tecavüze uğradıklarını korkarak anlattı, ancak sanıklardan şikayetçi olmadı. Tecavüzcülerden Dağoğlu, Peksoy ve Gümüş'ü teşhis eden G.E., diğer sanıkları tanımadığını belirtti. İfade verirken korkudan yere bakıp, titreyen ve ayakta durmakta zorlandığı görülen G.E.'ye mahkeme başkanı, korkmamasını, adaletin yerini bulması için doğruları anlatmasını istedi. Başkanın bu sözleri üzerine biraz rahatlayan G.E., "Bizi mısır tarlasına götürdüler. Burada ilişkiye giremeyeceğimizi söyleyip otele gitmek istedik. Paraları olmadığını söyleyince biz de `Gelmişken ilişkiye girelim' dedik. Bizi getiren 3 kişiyle ilişkiye girdikten sonra içinde 4-5 kişi bulunan araba yanımıza geldi. 2 kişi ile daha ilişkiye girdim. Çantamdaki 300 TL ve kredi kartımı aldılar vermediler" dedi.



‘Akıllı ol öldürürüm’



Ç.C. ise poliste teşhis ettikleri sanıkları mahkemede tam olarak teşhis edemediğini söyledi. Ç.Ç., "Otel yerine mısır tarlasına bizi götürünce tartışma çıktı. G. bağırınca, kendisini Ayhan olarak tanıtan Şenol elindeki silah olup olmadığını bilmediğim metal bir şeyle G.'ye vurmak istedi. Ortada ben olduğum için bana değdi. Şenol önce G. ile ilişkiye girdi, bana da `Sıra sana da gelecek' dedi. Benim psikolojim bozuldu. `Kabul etmiyorum' dediysem de `Akıllı ol öldürürüm' deyince benimle ilişkiye girdi. Diğerleriyle de ilişkiye girdim. İçinde telefonum, nüfus cüzdanım ve kredi kartımın bulunduğu çantam yok oldu. Şenol mu aldı, düştü mü bilmiyorum. Diğerlerini olay yerinde görmedim" diye ifade verdi.

