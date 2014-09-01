Silah sevkiyatına onay çıktı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazartesi günü Federal Meclis'te düzenlenen oturumda Irak'a yapılacak silah sevkiyatına ilişkin hükümetinin tutumunu anlattı. Radikal İslamcı 'İslam Devleti' örgütü ile mücadelede Kuzey Irak'taki peşmergelere silah yardımı yapılması kararının haklı gerekçeleri olduğunu söyleyen Merkel, silah yardımının Almanya'nın güvenliğine karşı oluşan tehdit açısından da gerekli olduğunu kaydetti.

'İslam Devleti' örgütünün durdurulması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Eğer teröristler, kendileri ve başka fanatikler için alan yaratmak amacıyla bir bölgeyi zaptediyorsa bu tehlike bize de uzanır" dedi. Merkel aynı zamanda bölgenin tamamında bir insanlık felaketi yaşandığına da dikkat çekti.

Merkel, İslam Devleti örgütü nedeniyle Ortadoğu'nun istikrarsızlığa sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Radikallerin geçen haftalarda 'korkunç eylemler' düzenlediğini kaydeden Merkel, örgütün dünya görüşüne uymayan her şeyi ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek "Cinayet, terör ve egemenlik hakkı taleplerini meşrulaştırmak için bir din suistimal ediliyor" diye sözlerini sürdürdü.

Alman gizli servisinin en az 400 Alman pasaportlu cihatçı bulunduğunu tespit ettiğini belirten Merkel, Almanya'nın güvenlik çıkarlarının tehdit altında olduğunu kaydetti. Merkel, Alman pasaportlu cihatçıların Almanya'ya geri dönüp terör saldırıları düzenleme olasılığı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Sol Parti karşı çıktı

Merkel'in açıklamasının ardından yapılan meclis oylamasında Kürtlere silah gönderilmesi talebine onay verildi. Oylamada Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden az sayıda milletvekili karara karşı çıktı.

Hükümetin silah yardımı kararını sert bir dille eleştiren Federal Meclis Sol Parti Grup Başkanı Gregor Gysi, dünyada barışçıl bir düzen sağlanmasının hükümetin sorumluluğunda olduğunu kaydetti. Gysi, Irak'ta farklı silahlı gruplar olduğuna dikkat çekerek Almanya'nın göndereceği silahların kimlerin eline geçebileceğinin belli olmadığını vurguladı ve hükümetin kararının bir işe yaramayacağını savundu.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter de hükümetin kararının yanlış olduğunu kaydederek risklerin çok yüksek olduğunu belirtti. Hofreiter, Almanya'nın silah yardımı yerine insani yardımlarını artırması gerektiğini ve daha fazla Iraklı mülteci kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.