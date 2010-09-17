-''SİLAH SATIŞI ABD'NİN ULUSAL ÇIKARINADIR'' WASHINGTON (A.A) - 17.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ya da Suudi Arabistan'a silah satışının, ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Philip Crowley, bu ülkelere silah satışının özellikle İran karşısında istikrar sağlanmasını kolaylaştırdığını belirttiği açıklamasında, ''İsrail ya da Suudi Arabistan gibi birçok müttefik ülkeye güvenlik alanında yardım ve askeri kaynak temin ediyoruz. Bu, bölgede istikrar ve güvenliğin devamının sağlanması için bizim ulusal çıkarımızadır'' ifadesine yer verdi. Crowley bu açıklamayı, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'ye Suudi Arabistan ile 60 milyar dolarlık dev bir silah anlaşmasını sunmaya hazırlandığının ortaya çıkmasının ardından yaptı. Ancak bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınan Crowley, Kongre'nin istişare sürecine gereken saygının gösterilmesi gerektiğini söyledi.