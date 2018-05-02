T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

02 Mayıs 2018 15:01

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün (KOM) silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda İ.G. ve O.S.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğü KOMEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24