Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün (KOM) silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda İ.G. ve O.S.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



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