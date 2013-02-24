'Silah bırakmayana karşılık verilecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İmralı süreciyle ilgili olarak "Bir takım masalarda oturmak olacak ama silah bırakmayan olursa ona da karşılık verilecek" dedi.

AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Yıldız, İmralı ile devam eden görüşme sürecine halkın destek verdiğini belirterek silah bırakmayanla mücadeleye devam edileceğini söyledi.

"Verdiğimiz mücadelede terörün her yönüyle mücadele edeceğiz" diyen Yıldız konuşmasına şöyle devam etti: "Bir takım masalarda oturmak olacak ama silaha sarılan ve bırakmak istemeyen olursa ona da karşılık verilecek. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç Ak Parti dışındaki bir iktidarla yönetilemezdi. Koalisyonlar döneminde sıradan konularda bile sorunlar oluştu. Hem doğuda hem batıda ırkçılık adına politika koyanların geçersiz fikirler olduğunu ve toplumu kucaklayamayacaklarını gördük"

Toplantı öncesi Botaş kanalıyla Rusya, İran ve Azerbaycan’dan geçen yıldan kalan doğalgazla ilgili açıklama yapan Bakan Yıldız "2012 yılının sonunda Rusya Federasyonu’ndan, parasını ödediğimiz 3.6 milyar metreküp civarındaki doğalgazın tamamını aldık ve sıfırladık" dedi.

Dışardan parasının verilip de alınmayan gaz olmadığını belirten Yıldız şunları söyledi:

"2012 yılında İran’dan çektiğimiz dogalgazla 420 milyon dolarlık daha önce almadığımız doğalgazımız oldu. Bu yeni gelişme önümüzdeki yılın sonuna kadar İran ve Azerbaycadan alınacaktır. Bizim dışarda parasını verip almadığımız gazımız yoktur. İran’dan geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık tahsilat yaptık. Bunlar Botaş için sevindirici gelişmelerdir."