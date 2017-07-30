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Yaşam

Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan asker şehit oldu

Şehit Akyıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

30 Temmuz 2017 17:16

Hakkâri'de yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurularak yaralanan sözleşmeli er kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkâri-Van karayolunun güvenliğini sağlamak amacıyla Çukurca ilçesi Testere Dağı yakınlarında görev yapan askeri personellerin değişimi esnasında bir asker, yanlışlıkla Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ı silahla yaraladı. 

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 



Uğurlama töreni



Şehit Akyıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından naaşı tören alanına getirilen şehidin öz geçmişi okundu. 

Törende okunan duanın ardından şehidin cenazesi memleketine uğurlandı.

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