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Dünya

Silah anlaşması BM Genel Kurulu'nda

Oylama, İran, Kuzey Kore ve Suriye'nin anlaşmanın oybirliğiyle onaylanmasına engel olmasından bir hafta sonra yapılıyor

02 Nisan 2013 13:17

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 70 milyar dolar değerindeki küresel konvansiyonel silah ticaretine düzenleme getiren ilk anlaşmayı oylayacak.

Oylama, İran, Kuzey Kore ve Suriye'nin anlaşmanın oybirliğiyle onaylanmasına engel olmasından bir hafta sonra yapılıyor.

Destekçileri, anlaşmanın konvansiyonel silahların terörist gruplar ve organize suç örgütlerinin eline geçmesine önleyeceğini savunuyor.

Anlaşmanın genel kurul üyesi 193 ülkenin çoğunluğu tarafından onaylanması bekleniyor.

Diplomatlar, denetimsiz silah akışına engel olmak için on yıla yakın süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu.

Uzlaşma, anlaşmaya taraf ülkelerin silah ambargolarının ihlal eden, ya da soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ya da terörde kullanılabilecek konvansiyonel silah ihraç etmesini yasaklıyor.

Ayrıca silahların karaborsaya düşmesine engel olma şartı getiriliyor.

 

Karşı çıkan ülkeler

 

Geçen yıl , ABD, Rusya ve Çin'in konuyu değerlendirmek için daha çok zamana gerek duyduklarını söylemeleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

Geçen hafta da, anlaşma metninin oybirliğiyle kabul edilmesi çabalarına İran, Kuzey Kore ve Suriye engel olmuştu.

İran anlaşmanın boşluklarla dolu olduğunu savunurken, Kuzey Kore ise dengesiz olduğun savunuyordu.

BBC Washington Muhabiri Paul Adams , Rusya ve İran'dan aldığı silahlara bağımlı olan Suriye yönetiminin ise ülkedeki iç savaşa devam edebilme kabileyetinin zarar görmesinden kaygılı olduğunu söylüyor.

Muhabirimiz, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan'ın da anlaşmayla ilgili kaygıları olduğnu söylüyor.

Ancak uzlaşmanın Genel Kurul'dan geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için en az 50 üye ülkenin onayını alması gerekiyor.

 

BBCTürkçe

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