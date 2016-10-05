Sıla’dan ‘Yenikapı’ açıklaması: Şov ibaresinden kasıt…

Yenikapı'daki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' için “Yenikapı’daki şova katılmayacağım” diyen Sıla, bu nedenle kendisine hakaret eden Davut Güloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyetçi sıfatıyla ifade veren Sıla, “Şov ibaresinden kasıt, geçmişte bu yapıyla ilişkili olan, onların organizasyonlarına katılan ve kendisine menfaat temin eden, darbe girişiminden sonra kendisine yeniden alan açmak ve aklanmak için o podyuma samimiyetsiz bir şekilde çıkıp şov yapan bazı ünlülerdir. Nitekim bu kimseler hayatlarının hiçbir döneminde demokrasi kelimesini anmamış kimselerdir. Ayrıca bu kimselerin şayet hain darbe girişimi başarılı olsaydı, darbecilerin podyumunda çıkacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yaptım” dedi.

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nda ifade veren Sıla Gençoğlu, ifadesinde özetle şunları söyledi:

“15 Temmuz’da Fethullahcı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini ben de tüm yurttaşlar gibi kınadığımı her platformda dile getirmiştim ve dile getirmeye de devam ediyorum. 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılıp katılmayacağım hususu bana bir muhabir tarafından 4 Ağustos’ta soruldu. Ben Nişantaşı’nda bir toplantıdan çıktığım sırada aniden bu muhabir bana mitinge katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de “Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir sovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” şeklinde bir açıklama yaptım. Bu açıklamamdaki kasıt kesinlikle bütün benliğiyle ve inancıyla oraya gelen milyonlarca yurttaş ve demokrasi uğruna şehit olan yurttaşlarımız değildi. Tam tersi onlar Türkiye’nin yarınlarına, umutlarına ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Onların bu onurlu duruşu ve demokrasiden yana tavır almaları nedeniyle bu darbe girişimi püskürtülmüştür.”

Savcıya cep telefonundan Istagram hesabını gösteren Sıla, ifadesine şöyle devam etti:

“Nitekim kamuoyunda bu açıklamamdan dolayı tarafıma yöneltilen kötü niyetli linç kampanyası üzerine resmi İnstagram hesabımdan 11 Ağustos’ta, “Demokrasiye sığınarak söylediklerim, demokrasi mitingine katılmama gerekçemin geldiği noktayı şaşkınlık ve biraz da üzüntüyle izlemekteyim. Gündemi acılarla dolu bir ülkede sizleri bu meseleyle ilgili meşgul ediyor olmaktan da hicap duyuyorum. Demokrasi farklılıklarla omuz omuza yaşamayı becerebilmenin adıdır. Söz konusu demecimde şehitlerimizi ya da demokrasi nöbeti tutan yurttaşlarımızı kast etmediğimi açıklamak zorunda kalmış olmayı ve kelimelerin hoyratça çarpıtılmış olmasını hala hazmedebilmiş değilim. Hakkımda tartışmaları bu ruh hali ve yangını ile takip etmekteyim. Demokrasi ve ahlak çerçevesinde yapılan her türlü yorum, eleştiri ve sergilenen tutum kıymetlimdir. Saygı, sevgi, iyi niyetle…” şeklinde bir açıklama yaptım. Bu açıklama resmi Instagram hesabımda mevcuttur.”

“Şov diye samimiyetsiz ünlülere dedim”

“Benim soruşturma konusun açıklamada kullandığım ve şov ibaresinden kasıt, geçmişte bu yapıyla ilişkili olan, onların organizasyonlarına katılan ve kendisine menfaat temin eden, darbe girişiminden sonra kendisine yeniden alan açmak ve aklanmak için o podyuma samimiyetsiz bir şekilde çıkıp şov yapan bazı ünlülerdir. Nitekim bu kimseler hayatlarının hiçbir döneminde demokrasi kelimesini anmamış kimselerdir. Ayrıca bu kimselerin şayet hain darbe girişimi başarılı olsaydı, darbecilerin podyumunda çıkacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yaptım.”

“Tazminat, ihtiyaç sahibi çocuklara”

“Şüpheli benim Yenikapı Mitingiyle ilgili yapmış olduğum söz konusu açıklama sonrasında soruşturma dosyasında bulunan CD’den de anlaşılacağı üzere televizyon muhabirine beni kastederek, “Vatanına hizmet etmeyen s.. olsun gitsin” şeklinde hakaret içerikli sözler söylemiştir. Benimle ilgili kamuoyunda vatan haini algıyı yaratmaya çalışmıştır. Bana hakaret eden şüpheliden şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim.

Kendisiyle uzlaşmak istemiyorum. Ayrıca aleyhinde tazminat davası da açacağım. Davayı kazanırsam ihtiyaç sahibi çocukları eğiten bir vakfa bağışlayacağım.