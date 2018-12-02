T24 LogoT24 Logo
Gündem

SILA UZLAŞMAK İSTEMEDİ

  Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı

02 Aralık 2018 15:26

 

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uzlaştırma Bürosu Savcılığı\'na gönderilen soruşturmada, Sıla Gençoğlu şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural\'la uzlaşmayı reddetti. 
Sanatçı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu da \"Kasten yaralama\", \"Tehdit\", \"Hakaret\" suçlarından yürütülen soruşturma  dosyasını, Uzlaştırma Bürosu\'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece uzlaşma teklif aşamasında kaldı. Önümüzdeki günlerde Uzlaştırma Bürosu Savcılığı\'nın iddianame düzenlemesi bekleniyor. 

Görüntü dökümü:
--------------
-Olayla ilgili arşiv görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKİSTANBULDHA ÜnlüSıla GençoğluAhmet KuralUzlaştırma Bürosu SavcılığıKadına KarşıBürosuUzlaştırma BürosuUzlaşıpBöylece
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24