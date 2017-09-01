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Sıla-i Rahim ne anlama geliyor?

Deniz Baykal'ın, bayram namazı sonrası yaptığı açıklama, akıllara "sıla-i rahim nedir?" sorusunu getirdi

01 Eylül 2017 14:53

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bayram namazı sonrası, "Herkesi sıla-i rahim  yapmaya çağırıyorum" açıklaması, akıllara "Sıla-i rahim nedir?" sorusunu getirdi. 

Sıla kelimesi, kavuşmak, ulaşmak, vuslat anlamına geliyor. Sıla; “ulaşmak”, "kavuşmak” manasına gelen “vusul” kökünden gelmektir.

Rahim; kelime olarak rahmetten geliyor. Rahmet “acımak”, “şefkat duymak ” manalarını taşıyor. Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, karabet gibi farklı kelimelerle dile getirilen beşeri yakınlığı ifade ediyor. (Fîrûzâbâdî, İbnü'l-Esir) Bir nesneyi bir nesneye ulaştırmak bitiştirmek ve eklemek manasına gelmektedir.

Sıla-i rahim: Hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek ve mektuplaşmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmektir. İslam dinin en önem verdiği konulardan biridir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir.

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