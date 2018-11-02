Sıla Gençoğlu'nun avukatından yeni açıklama

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini açıklayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, olaya şahit olan Sıla Gençoğlu’nun şoförünün de arasında olduğu 3 kişinin ifadesini aldı. Öte yandan Sıla'nın avukatı da konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Avukat Rezan Epözdemir, Sıla'nın psikolojik durumunun merak edildiğini, ilk zamanlara göre daha iyi olduğunu belirterek, "Kadın kuruluşlarının, siyaset kurumunun desteği var. Bu onu ayakta tutuyor" dedi.

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Avukat Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili.

Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek.

Soruşturmanın bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz biz. Varsa kanun arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Yoksa da saygı duyacağız.

Sıla’nın psikolojik durumu merak ediliyor. Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının, sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez.

Benzer travmaları gördük. Sıla'nın da yaşadıkları kolay değil. 45 dakika süren ağır şiddet var. Bizi aradığında da olayın şokunu yeni atlatmıştı. Ertesi gün doktora götürdük. Koruma talebimizi de başvurmuş olduk.

Dosyada başka fotoğraflar da var. Sadece 2 fotoğraf yok. Morali iyi. Kadın kuruluşlarının, siyaset kurumunun desteği var. Bu onu ayakta tutuyor. Bu şiddet gören kadınların bir haykırışı. Şiddet gören her kadın hak arama özgürlüğünü kullansın.

Sıla gibi Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarından birisinin hayal ürünü, kurgusal bir şekilde böyle bir şey varmış gibi kendini duvardan duvara vurup morarttı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Adli tıp raporu bellidir. Olayın nasıl olduğu bellidir. Basına yansıyanların dışında fotoğraflar var. Pazartesi günü şüphelinin ifadesine başvurulacak.

Tanıklardan bir tanesi şoförü. Diğer ikisi de bizatihi olayı gördüğünü bildiğini iddia eden basın kuruluşlarına da ulaşan iki tane hanımefendi. Biz de tanımıyoruz Başsavcılık makamı onu da dinleyecek.