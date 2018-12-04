Sıla-Ahmet Kural soruşturma dosyası yeniden 'Aile İçi Şiddet Bürosu'nda

Müzisyen Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma dosyası, yeniden 'Aile İçi Şiddet Bürosu'na gönderildi.

Sanatçı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı da "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Ahmet Kural'ın avukatı, tarafından geçtiğimiz gün ekranlara yansıyan Sıla'nın görüntüleri ve ikili arasındaki kavganın yan binadan duyulamayacağına ilişkin bilirkişi raporunu Uzlaşatırma Bürosu Savcılığı'na sundu. Bunları yeni delil sayan savcılık da, soruşturmanın genişletilmesi talebiyle dosyayı yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'na yolladı.