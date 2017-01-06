Sıla: Affet İzmir, gelemeyeceğim

Şarkıcı Sıla, dün İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, 7 Ocak'ta İzmir

Şarkıcı Sıla, dün İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, 7 Ocak'ta İzmir Arena Sahnesi'nde vereceği konseri iptal ettiğini duyurdu. Sıla, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada: "Affet İzmir, gelemeyeceğim" dedi.

Sıla şu ifadeleri kullandı:

"Medetsiz yaşamaktan acısı yok. Kenetlenelim diyoruz, beraberlik, birlik diyoruz. Cümleler hep havada, basmıyor yere. Harf kırık, ünlem kırık. 2017 başlangıcında, bir haftada, önce İstanbul, sonra İzmir. Umuda ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var. İzmir, affet. Yokken dün buradakiler, korkarken evdekiler, gelemeyeceğim ben, gelemeyeceğiz biz. Yeni tarih için bilgilendireceğiz. Başımız sağolsun dostlar. Yaralılarımıza acil şifalar, dövünen hepimize sabır, metanet, güç. Har olup cayır cayır alevinde kavrulsun zalimler. Yetsin artık. Perişanız, perişanız demekten daha da..."

Sosyal medyadan duyuru paylaşımı yapan Sıla; “İzmir, affet. Gelemeyeceğim ben” notu düştü.