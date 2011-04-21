-SIKORSKY TSK İÇİN YENİ NESİL HELİKOPTER ÜRETECEK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesinde sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilen ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yeni nesil Sikorsky T-70 helikopteri üretecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bir süredir kullandığı Sikorsky T-70 helikopteri, UH-60m ve S-70i Black Hawk helikopter modellerinin en iyi ortak özelliklerini üzerinde toplayacak. T-70 helikopteri yeni nesil Genel Maksat helikopterler olurken, TSK, halihazırda kanıtlanmış Black Hawk helikopteri konusunda büyük bir deneyime sahip bulunuyor. TSK'nın envanterinde 100'den fazla helikopter bulunuyor ve bunlar yaklaşık 200 bin saatin üzerinde uçuş saatine ulaşmış bulunuyor. Genel Maksat helikopteri olarak Sikorsky, üretim ve kullanım kolaylığının yanısıra, ihracat potansiyeline de sahip bulunuyor. Sikorsky üst düzey yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, TSK'nin Genel Maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenecek ihaleyi kazanmaları durumunda, Türk Savunma Sanayii'nin 20 yılda 8 milyar dolar gelir elde etmesini sağlayacaklarını söylemişlerdi. ABD'li United Technologies Corp. bünyesinde yer alan ve havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sikorsky'nin yetkilileri, Türkiye'deki ihaleyi kazanmaları durumunda Türkiye'de 8 milyar dolar büyüklüğünde endüstriyel katılım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, TSK'nın 109 adet Genel Maksat helikopter ihalesini kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, bu ihaleyi almaları halinde, Türk firmalarının da üretim aşamalarında yer alacağını, ayrıca ortak üretilecek olanlardan 200 adet helikopter almayı garanti edeceklerini kaydetmişlerdi. Sikorsky yetkilileri, minimum 200 helikopteri ihraç pazarları için Türkiye'den almayı vaat ettiklerini, Türkiye'ye International Black Hawk'ın üretimini önerdiklerini, Türkiye için T-70 blackhawk versiyonunun üretileceğini, ihracat için de S-70i versiyonunun üretilebileceğini vurgulamışlardı. Helikopterin, gövde, motor, aviyonik sistemleri, görev yazılımları gibi önemli parçaları, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yurtiçinde üretilecek. Helikopterlerin tamir ve bakımlarının da Türkiye'de yapılmasını amaçlanıyor. Sikorsky'nin üretiminde, kuyruk konisi üretimi tecrübesi bulunan Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TAI), ana yüklenici olarak etkin bir biçimde yer alacağı belirtilirken, diğer savunma sanayi şirketleri ve Türkiye'deki alt tedarikçilerin de üretim zinciri içinde katkı sağlamaları bekleniyor.