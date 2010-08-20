-SIKORSKY S.ARABİSTAN'A HELİKOPTER SATACAK İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - Sikorsky Aircraft Corp., Suudi Arabistan Krallığı İçişleri Bakanlığı ile 12 adet S-76DTM helikopteri alımı için sözleşme imzaladı. Sikorsky açıklamasına göre, şirket ayrıca, 8 adet S-76D hava aracı için de opsiyon aldı. Anlaşması yapılan hava araçları, güvenlik, nakliye ve diğer görevlerde kullanılacak. İlk helikopterin 2012 başlarında teslim edilmesi planlanıyor. Sikorsky Global Helikopterleri Başkan Yardımcısı Shane Eddy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bugüne kadarki en büyük S-76D filo siparişini duyurmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Sikorsky bugüne kadar yaklaşık 800 adet S-76 helikopteri üretti ve teslim etti.