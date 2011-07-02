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Yaşam

SIKINTILARI BÜYÜTMEYİN IĞDIR (A.A)

02 Temmuz 2011 21:30

-SIKINTILARI BÜYÜTMEYİN IĞDIR (A.A) - 02.07.2011 - Iğdır'da yaşayan 120 yaşındaki Abbas Koca, uzun yaşamasının sırrının sıkıntıları büyütmemesi olduğunu bildirdi. Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus kayıtlarına göre, 1 Temmuz 1891'de Iğdır'da dünyaya geldiğini belirterek, uzun yaşamın sırrını sıkıntıları büyütmemesine bağladı. Hayatında hiç sigara içmediğini ve çayla da arasının iyi olmadığını belirten Koca, süt, peynir, kaymak, yoğurt ve bal tükettiğini ifade etti.  İlk eşi Telli Koca'yı 52 yıl önce kaybettiğini bildiren, şu anda ise 68 yaşında olan ikinci eşi Zarife Koca ile evli olduğunu anlatan Koca, Iğdır ovasında Ermenilere karşı verdiği mücadeleyi hiç unutmadığını söyledi.  Abisinin de Ermeniler tarafından şehit edildiğini bildiren Koca, o zamanların çok zor ve sıkıntılı geçtiğini sözlerine ekledi. Gençlere nasihatlerde de bulan Abbas Koca, gençlerin ibadetlerini yapmalarını isteyerek, birbirlerine karşı da saygılı ve hoşgörülü olmaları gerektiğini kaydetti.

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