Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in "15 Temmuz'u laik-ulusalcı bir kesim yapmış olabilir" ifadesini "referans" alanlarla ilgili olarak "Hemen üstüne atladılar, dillerine doladılar. Efendim, neden laik kesim cevap vermiyormuş. Sessiz kalıyormuş falan filan. Akıllarınca kafa karıştıracaklar. CHP Lideri cevap verdi işte" dedi. Tezkan, sözlerinin devamında "Sıkılmasalar FETÖ'yü Atatürkçü yapacaklar" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "15 Temmuz nasıl anlatılacak" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz kalkışması müfredata girdi.. Okullarda anlatılacak.. Milli Eğitim, okul öncesi eğitimin yaz bölümünde de anlatılması talimatını vermiş..

Ama nasıl anlatılacağını belirtmemiş..

Sahi, 15 Temmuz’u okullarda nasıl anlatacaklar?

15 Temmuz denilen hadise, sadece bir grup askerin ayaklanması değil ki.. Evveliyatı var, örgütlenmeleri var.. Devletin kılcal damarlarına girmeleri var.. Büyüyüp palazlanmaları var..

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Öğrencilerin o askerlerin neden ayaklandığını anlayabilmeleri için işe baştan başlamak gerekir..

Cemaatlerin ne olduğu...

Fethullahçı cemaat yapısının nasıl beyin yıkadığı..

Işık okullarında gençlerin nasıl yetiştirildiği..

Ağabey, abla, sivil imam ilişkisi..

Himmetin ne olduğu..

Toplanan paraların nereye gittiği..

Cemaat görünümlü yapının devlet içinde nasıl örgütlendiği, adamlarını yargıya, bürokrasiye, polise, askere nasıl yerleştirdiği..

Üniversite sınav sorularını nasıl çaldıkları.. O sorularla üniversiteye nasıl adam soktukları..

KPSS sınavlarında aynı yöntemi izleyerek kamuya nasıl eleman soktukları..

Neden öğretmen kadrolarına hakim olmak için olağanüstü çaba sarf ettikleri..

Yurt dışına, özellikle ABD’ye öğrenci yollayarak neden teknik eleman yetiştirdikleri..

Polisin, askerin istihbarat alanlarını nasıl ele geçirdikleri..

On binlerce cemaatçiyi nasıl polis yaptıkları..

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu nasıl ele geçirdikleri..

Kendiyle uğraşanları, kendilerine karşı olanları uydurma iddialarla nasıl hapse attıkları..

Orduyu ele geçirmek için nasıl kumpas ve tezgâh kurdukları.. Neden öncelikle Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri’ni çökertmek için çalıştıkları..

Ordunun kalbi Genelkurmay’ı nasıl ele geçirdikleri..

Cemaatçilerin nasıl özel yetkili hâkim ve savcı yapıldığı.. O savcı ve hâkimlerin olağanüstü yetkiler kullanarak yüzlerce dava açtığı..

Binlerce kişiyi hapse attıklarını..

Ordudaki 360 generalden 160’ının nasıl cemaatçi çıktığı..

Cemaatçilerin devletin önemli makamlarına nasıl geldiği.. Nasıl vali, kaymakam, daire bakanı gibi makamlara oturduğu..

Devletin kilit noktalarına yerleşen; general, albay, polis müdürü, istihbarat müdürü, savcı, hâkim, vali, kaymakam, bürokrat, akademisyen, öğretmen, gazeteci, yayıncı ve işadamının bir araya gelerek neden paralel devlet kurduğu..

Paralel devlet kurma gücüne nasıl kavuştukları..

Paralel devletin FETÖ denen örgüte dönüştüğü..

O örgütün neden byLock denen gizli haberleşme ağını kullandığı..

Kurdukları paralel devletin amacının ne olduğu..

Anlatılmadan 15 Temmuz ayaklanması anlatılamaz..

Anlatılsa bile anlaşılmaz!..

Sıkılmasalar Fetö’yü Atatürkçü yapacaklar

Fethullah Gülen ‘15 Temmuz’u laik-ulusalcı bir kesim yapmış olabilir’ dedi ya..

Hemen üstüne atladılar, dillerine doladılar..

Efendim, neden laik kesim cevap vermiyormuş..

Sessiz kalıyormuş falan filan..

Akıllarınca kafa karıştıracaklar.. CHP Lideri cevap verdi işte..

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Cevap vermek de gerekmiyor.. 15 Temmuz’da ayaklananların kim oldukları belli değil mi? Fethullahçı hâkimlerin, savcıların, polislerin isimleri belli değil mi?

Onların hangi okullarda kimler tarafından yetiştirildikleri ortada değil mi?

Laiklikle..

Atatürkçülükle ne ilgileri var?

Ulusalcı olsalar ordunun altını oyarlar mıydı? Atatürkçü olsalar paralel devlet kurup bütün kurumları iki paralık ederler miydi?

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Fethullahçıların at koşturduğu, güçlü olduğu dönemde alkış tutanlar Fethullah’ın bu sözünün üzerine atlamış, sörf yapmaya kalkıyor..

Düne kadar FETÖ’nün medya ayağıyla kol kolaydılar..

İnsanda biraz sıkılma olur..

İnsan biraz geçmişte yazdıklarını, söylediklerini düşünür..

En azgını eski Fethullahçı yazar..