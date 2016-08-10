Sıkıcı bir toplantıda nasıl ilgili gözükülür?

Financial Times yazarı Lucy Kellaway, toplantılarda uygun bir ifade ile oturmanın önemli bir beceri olduğunu yazdı.

Yakın zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May'in iş arkadaşlarından birine May'in toplantılarda nasıl bir ifade kullandığı sorulduğunda "Kabinede özgüvenli bir bezginlikle oturuyor" cevabını verdi.

Bunu okuduğumda aklıma bir fikir geldi.

Hepimiz toplantılarda özgüvenli ve bezgin bir surat ifadesi takınmalıyız çünkü üstün ama kaba olmayan, güçlü ama aldatıcı olmayan bir ifade bu. Biraz tehditkar ve asil. Tam anlamıyla mükemmel.

İfadenin önemi

İşyerinizde bir grup insanla bir masada toplanıp birbirinizi dinlerken suratınızın alacağı ifade önemli. Ortalama bir yönetici gününün yaklaşık 4 saatini toplantılarda geçiriyor. Zamanının çoğunu sessizce oturarak ve yarı kendisiyle konuşan insanı dinleyerek, yarı da dinleyen diğer insanların ifadesini ölçerek geçiyor.

Bu da hepimizin yanlış yaptığını gösteriyor. Konuştuğumuz zaman nasıl bir izlenim yarattığımızı düşünüyoruz ancak dinlerken ifademiz hakkında endişelenmiyoruz.

Geçen gün biri katıldığım bir panelde çekilen bir fotoğrafımı gönderdi.

İki panelist konuşan kişiden başka bir yere bakıyorlardı. Diğer ikisi taş kesilmiş gibiydi. Bense biraz delirmiş gibi görünüyordum, gözlerim yuvalarından çıkmış ve yandan gülümsemiştim. Yalnızca birimiz doğru ifadeyi yakalamıştık. Bu kişinin yüzünde kibar ancak şüpheci ve ilgili bir ifade vardı.

Toplantı ifadelerimiz çok önemli. Çoğu insanın suratı toplantılarda sıkılmış bir ifadeye bürünür ve bu hiçbir zaman iyi bir görüntü değildir.

Uyuyakalacak kadar sıkılmak ise en kötü görüntü. 1990'larda Kodak'ın başkanlığını yapan Kay Whitmore, Bill Gates'e şirketi yönetmekte yardım etmekten çok toplantılarda uyuyakalmasıyla biliniyordu.

Kafa sallamanın önemi

Toplantılarda arada bir kafa sallamak da önemli. 9 yıldır bir şirketin yönetim kurulunda oturup saatlerimi ülkenin en iyi yönetim kurulu üyelerinin kafa sallamalarını izleyerek geçirdim.

Farklı durumlar için farklı çeşit kafa sallama türlerinin olduğunu öğrendim. Konuşulan konunun ne kadar derin bir konu olduğuna göre ortalama bir hızla kafa sallamak daha akıllı görünmenizi sağlayabilir, ya da daha yavaş ve 'bunu değerlendireceğim' anlamında bir kafa hareketi de etkili olabilir.

Bunun dışında toplantılarda kullanılan ifadeler ofiste kullanılan ifadelerden genel olarak tamamen farklı.

Ofiste gülümsemek diğer insanları da iyi hissettirmek açısından tercih edilse de, toplantılarda yapılmamalı, tabi biri espri yapmadıysa. Yağ çekmek ise bazen gerekli olsa da kalabalık içinde yapıldığında insanı oldukça alçaltan bir hareket.

Ofiste somurtmak kötü olsa da, toplantılarda gerekli çünkü derin düşündüğünüz ve verilen kararlara uzak durduğunuz görüntüsünü verir. Ayrıca yine üstünlüğünüzün altını çizer, 'ben bu işi daha iyi yapabilirim' demek gibidir.

Doğuştan beri ifadelerimizin yerleştiğini söyleyebilirsiniz ama bu doğru değil.

Aynanın karşısında özgüvenli bıkkınlık ifademle oldukça fazla zaman geçirmeye başladım. İlk başlarda zordu ama sanırım tekrar tekrar denemem işe yaradı çünkü artık özgüvenli bir bıkkınlıkla bakabiliyorum.