Sıkı kahvaltı kilo verdirmiyor

Psikolog Zaza Yurtsever, sıkı bir kahvaltının kilo verildiğine dair inancı yalanladı. Bu söz konusu durumun sadece ağır fiziksel şartlar altında çalışan tarla işçileri için geçerli olduğunu söyledi.

Yurtsever, büyük şehirlerde yaşayan insanların İtalyanlar gibi beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Onlar güne bir kaç bisküvi ve kahveyle başladıklarını, öğlen yemeklerini geçiştirip, ana öğünü ise akşama bıraktıklarını ifade etti.

Esra Tüzün'ün sabah.com.tr'de yer alan haberine göre; Psikolog Zaza Yurtsever'in 'Korkma Ye' adlı kitabında, kilo vermek için diyet listelerinden önce, ruhunuzu hazırlamanız çok daha önemli olduğunu söylüyor. Yurtsever kitabında diyetlerle ilgili bilinenlerin çoğunun yanlış olduğunu da söylüyor. İşte efsane dediği diyet mitlerini de şu şekilde sıralıyor:



1- Zayıflamak sağlıklıdır

Araştırmalar, radikal diyetlerle, kısa sürede kilo veren insanlarda; kalp ritm bozukluğu, safra kesesinde taş, kemik erimesi, saç dökülmesi, karaciğer rahatsızlıkları, kas kaybı ve diyabet gibi sağlık sorunlarının oluştuğunu gösteriyor. 35 bin kişinin katıldığı Iowa Women's Health Study adlı araştırmanın sonucunda; zayıflamaya bağlı diyabetin daha sık ortaya çıktığı ve kalp krizi riskinin arttığı belirtiliyor.

2- Zayıfsa uzun yaşar



İsrail'de yapılan bir çalışmada; doktorlar beş yıl boyunca, 40-65 yaş arasındaki 9 bin erkeği inceledi. Bu süre içinde 5 kilodan fazla zayıflayanların; zayıflamayanlara göre ölüm risklerinin yüzde 30'dan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu ve buna benzer diğer araştırmalar da, bilinenin tam tersine; zayıflamanın, ölüm riskini artırdığını gösteriyor. Hızlı kilo verme gibi, hızlı kilo alma da bu riski yükseltirken, en uzun yaşayanlar; zaman içinde düzenli ama yavaş kilo alanlar oluyor.

3- Şişman fazla yer

Şişmanların daha fazla yemek yediği için kilo aldığına inanılır. Oysa bu alanda yapılan birçok araştırma; şişmanların daha fazla yemek yemediklerini, hatta zayıf insanlarla karşılaştırıldıklarında daha az yediklerini gözler önüne seriyor.

4- Protein diyeti kilo verdirir

Protein ağırlıklı beslenmek; depresif bir ruh haline sebep olabilir. Fiziksel boyutta ise; idrar asidinde yükselmeye, gut hastalığına, karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi birçok soruna da yol açabilir.

5- Lıght gıda zayıflatır

Diyet ve gıda endüstrisinin kıskacına giren insanlar, light gıdalar tüketerek zayıflayabileceklerine inanırlar. Bu tür gıdaların ortak özelliği; yağ ve şekerden arındırılmış olmalarıdır. Ancak buna rağmen yani light gıda tükettikleri halde zayıflamayamayan insanlar görüyoruz. Çünkü bu tür gıdaların içinde bulunan kimyasal maddeler, organizmaya önemli zararlar vermektedir.

6- Tatlandırıcı kullanın

Tatlandırıcılar son derece tehlikeli sonuçları olabilecek diyet mitidir ve kullanıcının şişmanlamasına yol açar. Nedeni; beynimizin tatlandırıcılara karşı gösterdiği reflekstir.

7- Yağ yasak



Yağ, vücutta safra temizliği için gerekli maddelerin üretimine yardımcı olur. Yağsız beslenenlerin safra atılımı azalır, ayrıca ruh hallerinde de bozulmalar görülür.