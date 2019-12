Sıkı bir karın için işe yarayacak 10 besin

Karın bölgenizin yeterli sıkılığa sahip olması için beslenme şeklinize de özen göstermelisiniz. İşte işinize yarayacak öneriler...



* Badem: Bu lezzetli ve çok yönlü çerez, protein ve lif içeriyor. Ayrıca iyi de bir magnezyum kaynağı. Günlük 23 adet badem tüketin!



* Yumurta: En güçlü protein kaynağı... Yumurta vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Kolesterolünüz yüksek değilse, her gün bir yumurta tüketebilirsiniz.



* Soya: Protein, lif ve anti-oksudan bakımından mükemmel bir kaynak olan soya fasulyesi, her gün bir öğün yenmesi gereken besinler arasında...



* Elma: Düşük kalorisi ve lezzetiyle diyet yapanların en yakin dostu haline gelen elma kolay kilo verdiriyor. Seksi bir karin için günde en az bir elma yiyin!



* Çilek: Yüksek lif oranlarıyla dikkat çeken bu meyve, ayni zamanda yüksek bir anti oksudan. Gün içinde bir öğün tüketmenizde fayda var.



* Yeşil Yapraklı Sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler düşük kalorili olmaları nedeniyle mide ve karin bölgenizde farklılık yaratıyor. Günde üç öğün yemeklerinizle ya da tek basına yeşil yapraklı sebze tüketebilirsiniz.



* Yoğurt: Yoğurtta bulunan probiyotik bakteri, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Yemeklerinizin yanında bir ila üç kâse yârim yağlı ya da yağsız yoğurt tüketin!



* Sebze çorbası: Günde iki kez sebze çorbası yerseniz, kilo vermede daha basarîli olursunuz. Her gün çorba için siki mideniz olsun!



* Somon: Mega 3 yağ asidi kaynağı olması nedeniyle somon, düz bir karin için büyük önem taşıyor. Yemeklerinizde haftada en az iki-üç kez somona yer verin!



* Quinoa: 'Kaan-Wah' olarak okunan bu tam tahıllı gıdanın yârim bardağında beş gram lif ve 11 gram protein bulunuyor. Bu gıdadan bulamazsanız kuskus ve esmer pirinçle idare edebilirsiniz.