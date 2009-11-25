'Şikeyi en çok Türk takımları yapıyor'

L’Equipe gazetesi, Sivas’ın Anderlecht, Fener’in de Honved Budapeşte ile oynadığı Avrupa Kupaları maçlarının mercek altına alındığını iddia etti.



Almanya’da ortaya çıkan bahis skandalıyla ilgili gelişmeler ve bilgiler arka arkaya geliyor. Daha önce Alman gazetelerinde ortaya atılan maç isimlerinin ardından, Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe de Türk futbolunu yakından ilgilendiren iki maç daha kamuoyuna duyuruldu. Ünlü gazetenin haberinde, Sivasspor’un Anderlecht, Fenerbahçe’nin de Honved Budapeşte ile Avrupa kupalarında oynadığı maçların da mercek altına alındığını iddia etti.



Almanya’da, Bochum Savcılığı ve UEFA tarafından ortaklaşa yürütülen bahis manipülasyonu soruşturması konusunda UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerini toplantıya çağırdı. Avrupa futbolunun patronunun İsviçre’deki merkezinde bugün yapılacak toplantıda, ayrıntılar ile bundan sonra izlenecek yolun tartışılacağı öğrenildi.



Almanya’da yayımlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, Almanya’daki bahis mafyasının kendi hesabına çalışan oyuncuları kulüplere kiralık oyuncu olarak devreye sokarak oyun sonuçlarını manipüle ettiğini yazdı. Ayrıca çetenin yüksek kazançlar elde etme hedefiyle hazırlık maçları da organize ettikleri belirtildi.



990 bin euro kazanmış!



Bahis skandalı ile ilgili olarak 19 Kasım’da tutuklanan Deniz C.’nin avukatı Burkhard Benecken, müvekkilinin şebeke halinde 8 maçta şike yapma, adam kaçırma ve şantajla suçlandığını bildirdi. Avukat Benecken, Herten kentinde yaşayan 30 yaşındaki müvekkili Deniz C. ile ilgili soruşturma dosyasında, diğer 6 zanlılar ile birlikte, İsviçre, Belçika, Türkiye, Slovenya ve Hırvatistan’daki manipüle edilen maçlara bahis oynayıp, tek başına 990 bin 275 euro kazandığı iddiasının yer aldığını söyledi. Benecken, “Müvekkilime isnat edilen suçlar arasında 4 Nisan 2009’da oynanan ve manipüle edildiği iddia edilen Ankaraspor-Bursaspor (0-2) maçının skorunu önceden bilmek de var. Müvekkilim, skor farkını doğru bilerek, 10 bin euro yatırıp, 18 bin 500 euro kazanmış“ dedi.