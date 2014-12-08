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Spor

'Şikeye karışan kişiler ve kulüplerin Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmesine izin verilmiştir'

'Türk şikeyle Mücadele Platformu' futboldaki şike iddialarına ilişkin İngiliz The Guardian gazetesine ilan verdi

08 Aralık 2014 19:31

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a ilan veren 'Türk Şikeyle Mücadele Platformu', Türk futbolundaki şike iddialarıyla ilgili UEFA ve FIFA yetkililerini göreve çağırdı.

"Türk Şikeyle Mücadele Platformu" tarafından verilen ve gazetenin spor ekinin 10. sayfasında yer alan yarım sayfalık ilanda, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) "Fenerbahçe şike yaptığı gerekçesiyle UEFA turnuvalarından 2 yıl boyunca ihraç edilmiştir" ifadelerine atıfta bulunulurken, UEFA ve FIFA yetkilileri "Türk futbolunda şikeye karşı sıfır tolerans ilkesinin uygulanması" için harekete geçmeye davet edildi.



'Türkiye Futbol Federasyonu UEFA ve CAS kararlarına uymamıştır'
 

İlanda şu ifadeler yer aldı: "Sayın UEFA ve FIFA yetkilileri, CAS açıklamasında şu ifade yer alıyor: 'Fenerbahçe, şike yaptığı gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından iki yıl boyunca ihraç edilmiştir'. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve CAS kararlarına uymayı reddetmiştir. Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin küme düşmesini reddetmiştir. UEFA disiplin müfettişinin, şikeye karışan şahıslara ceza verilmesini talep eden 31 Mayıs 2013 tarihli raporuna karşın, ne UEFA ne de FIFA kişilere ceza vermiştir.

Sonuç olarak, şike faaliyetlerine karışan kişiler ve kulüplerin Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmesine izin verilmiştir. UEFA ve FIFA sessizce izlemektedir. Neden? UEFA ve FIFA tüzüklerinin 2. maddesine göre, UEFA ve FIFA'nın görevi, müsabakaların veya turnuvaların bütünlüğüne zarar verebilecek veya futbolun suistimaline sebep olabilecek yöntem ve uygulamaları engellemektir. Futbol ailesi, UEFA ve FIFA'dan, Türk futbolunda şikeye karşı sıfır tolerans ilkesini uygulamasını beklemektedir."

 

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