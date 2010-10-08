-ŞİKEDE TÜRK SANIK İTİRAF ETTİ: 70 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Avrupa futbolundaki en büyük şike skandalına adı karışan 4 şebeke liderinin yargılandığı davada, Türk sanıklardan Nurettin G.'nin avukatı Jens Meggers, müvekkilinin geniş kapsamlı itirafta bulunduğunu, bunun sonucunda 70 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Almanya'da önceki gün başlayan davayla ilgili konuşan Meggers, Nurettin G.'nin Türkiye ile iyi bağlantıları bulunduğunu belirtti ve ''Kesinlikle orada ayarlanmış çok maç var'' diye konuştu. Ağırlıklı olarak Almanya, Belçika, Slovenya, Macaristan, Hırvatistan ve İsviçre'deki alt liglerde, çoğunlukla geçen sezon oynanmış 32 maçın irdelendiği davada, Nurettin G.'nin yanı sıra, Tuna A., Stevan R. ve Kristian S. yargılanıyor. Sanıkların, suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılabilecekleri belirtiliyor. Şike skandalı, parayla satın alındığı düşünülen onlarca futbolcuyla hakemi kapsıyor. Sonucuna etki edildiği düşünülen maçlara, 2 milyon avro civarında para yatırıldığı, şebekenin bundan 1,6 milyon avro kazandığı tahmin ediliyor. Dava, 250 şüpheli ile 15 ülkede 300 şaibeli maçı kapsayan daha geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak görülüyor.