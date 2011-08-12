'Şike'de büyük gün pazartesi

T24 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Yönetim Kurulu’nu pazartesi saat 17.00’de toplantıya çağırdı. İddialara göre, Federasyon ligden düşürme ve puan silme konusunda mahkeme kararını bekleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu şike ile ilgili kararını pazartesi günü verecek. Yani 15 Ağustos tarihinden itibaren Türkiye, küme düşme kararının alınıp alınmadığını öğrenmiş olacak.



İstanbul Emniyeti, 3 Temmuz 2011 tarihinde büyük operasyonu başlatmıştı. Ardı ardına gelen dalgalarla birlikte 31 kişi tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. Bu operasyonlardan sonra Futbol Federasyonu toplanmış, önce liglerin planlanan tarihte, yani 5-6 Ağustos tarihinde başlayacağını, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 31 Temmuz’de oynanması gereken Süper Kupa Finali’nin zamanında yapılacağını duyurmuştu.



Ardı ardına gelen dalgalardan sonra kararını değiştirmiş, ligi 9 Eylül tarihine, Süper Kupa Finali’ni de ileride belirlenecek bir tarihe ertelemişti. Federasyon bu kararla birlikte şike konusunda görüş bildirecek olan Etik Kurulu’nun da savcılıktan kendilerine ulaştırılan belgeleri inceleyeceğini duyurmuştu.



Hürriyet'in haberine göre, Etik Kurulu incelemelerini bitirdi. Şimdi sıra inceleme raporunu yazmaya kaldı. Etik Kurulu, raporun yazımını bugün ya da en geç hafta sonu bitirecek ve hazırladığı raporu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na sunacak.





AYDINLAR DAVETİNİ GÖNDERDİ



Mehmet Ali Aydınlar başkanlığındaki kurul, şike konusunda karar almak üzere 15 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00’de federasyonun İstinye’deki binasında toplanacak. Başkan Mehmet Ali Aydınlar, yönetici arkadaşlarına pazartesi günkü toplantının davetini gönderdi.





Bu toplantıda 4 karardan biri alınacak.



1-Şike ve teşvik primine bulaşan takımlar küme düşürülecek.

2-Şike ve teşvik primine bulaşmış takımlar ligde kalacak ama eksi puanla lige başlayacak.

3-Şike ve teşvik priminden dolayı takımlar suçlu bulunmayacak.

4-Şike ve teşvik primine bulaşan takımlar için mahkeme sürecinin beklenmesi kararı alınacak.





'SEZON DONDURULACAK' İDDİASI



Vatan'da yer alan habere göre, toplantı sonrasında 2010-2011 sezonu dondurulacak ve bu nedenle Avrupa Kupaları’na hiçbir takım gönderilmeyecek.



Ligden düşürme ve puan silme konusunda da mahkeme kararı beklenecek. Şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunanlar hakkında ise tedbir kararı alınacak.





