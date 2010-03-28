Şike zanlılarının telefon kayıtları

T24- Şike ve bahis çetesinin lideri olduğu iddia edilen Erkan Ergün, dinlemeye takılan telefon görüşmesinde ‘Açık konuşma, polis dinliyordur’ diyen kişiye ‘Dinlesin. Bizle aynı bahsi oynadıysa o da batmıştır’ yanıtını verdi

İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonlarda çökertilen ve son yılların en büyük şike çetesi soruşturmasında polisin yaptığı teknik takipler sırasında çete üyelerinin arasında geçen görüşmelerde ilginç detaylar ortaya çıktı. Çete lideri olduğu öne sürülen eski futbolcu Erkan Ergün’ün bir şebeke üyesiyle yaptığı konuşma da teknik takibe takıldı. Ergün’ün, telefon görüşmesi sırasında kendisini “Açık konuşma polis bizi dinliyordur” diyerek kendisini uyaran kişiye, “Dinlesin. Ben zaten evi arabayı satıp bahise yatırdım ama battım. Bizi dinleyen polis de aynı bahisi oynadıysa o da batmıştır zaten...” dediği belirlendi.

Soruşturmada çetenin para ödemesi yaparken kullandığı yöntemler de polis tarafından tespit edildi. Çete üyelerinin ikinci ya da lig takımlarının maçlarında şike yapmayı tercih ettikleri anlaşıldı. İkinci ya da üçüncü lig takımlarındaki kulüplerin ödemelerde zorlanması, birçok futbolcunun para alamadığı için mağdur olması nedeniyle çetenin bu oyuncuları daha kolay etkileyebildiği ortaya çıktı. Ayrıca eski bir futbolcu olan Erkan Ergün’ün uzun yıllar ikinci ve üçüncü lig takımlarında oynaması nedeniyle futbolcuları tanıdığı öğrenildi.

Maç başına 10 bin euro

Futbolculara maç başına ortalama 10 bin euro verildiği, Ergün’ün ya da şebekenin önde gelen isimlerinin maçtan önce parayı şike için anlaştıkları futbolcuların yakınlarına verdiği tespit edildi. Karşılaşma boyunca bu kişilerin yanında bulunan Ergün’ün maçın istedikleri skorla bitmemesi, oynadıkları bahisin yatması halinde parayı geri aldıkları belirlendi.

Bingölspor’da oynayan İskender Aycan’ın ismi de bahis skandalına karıştı. Operasyonda gözaltına alınan Aycan’ın 2009 yılında Şanlıurfa Belediyespor-Bingölspor maçında şike yaptığı ortaya çıktı. Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada Bingölspor’un yenmesi karşılığında Aycan’la 10 bin euro’da anlaşma yapıldığı, maçı izlemek için Şanlıurfa’ya giden Erkan Ergün’ün, maçtan önce parayı İskender’in ağabeyi Ömer Aycan’a verdiği ve maçı birlikte izledikleri öğrenildi. Karşılaşmanın 1-1 sonuçlanması üzerine Ergün’ün ağabey Aycan’dan parayı geri aldığı öğrenildi.

Bir süre ara verdiler

Almanya’daki şike operasyonundan sonra Türkiye’deki çetenin uzun bir süre faaliyetlerine ara verdiği de anlaşıldı. Almanya’daki operasyonun Türkiye’ye de sıçrayabileceğinden endişelenen çete üyelerinin bahis oynamaktan vazgeçtikleri, daha sonra harekete geçtikleri tespit edildi.

Almanya’daki operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Şenol Dede’nin İstanbul’da 2002’da düzenlenen şike operasyonunda da arandığı ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü daha dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken 9’u tutuklandı. Böylece 3 günde tutukla sayısı 24’e çıktı.

Dokuz şüpheli tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan eski futbolcular Ali Şen Kandil ve Hakan Korkmaz ile antrenör İbrahim Öztürk, Celal Berber, Mahir Murat Mermer, Şekip Elik, Mustafa Bankoğlu, İhsan Yazıcı, Umut Koçin, Durmuş Bayram, Mehmet Volkan Terlik, Rıfgat Engiz, İzzet Atmaca ve Burhan Akgül iki ayrı gruplar halinde Sarıyer Adliyesi’ne götürülerek Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Fazıl Arslanalp tarafından sorgulandı. Şüphelilerden beşi serbest bırakılırken Mardinspor antrenörü Şekip Elik, antrenörler İbrahim Öztürk, Celal Berber ve Mahir Murat Mermer, eski futbolcular Ali Şen Kandil ve Hakan Korkmaz ile İzzet Atmaca, Rıfat Engiz ve Volkan Terlik ise Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.