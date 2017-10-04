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Spor

Şike yaptığı tescillenen Allardyce: Türkiye Milli Takımı’ndan teklif geldi

"Bir süre teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum"

04 Ekim 2017 15:21

2016 yılı Eylül ayında 'şike yaptığı' gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından İngiltere Milli Takımı’ndaki görevine son verilen Sam Allardyce, Türkiye Milli Takımı’ndan teklif geldiğini ancak reddettiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’ın teknik direktörlüğünü yapan ve sağlık sorunları nedeniyle 62 yaşında bırakan Allardyce, Sky Sports’a yaptığı açıklamada Türkiyeli yetkililerle görüştüğünü ve teklifi geri çevirdiğini söyledi. İngiliz çalıştırıcı ayrıca uzunca bir süre teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini de ekledi.

Allardyce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Futbolu şu anda özlemiyorum. Zaten hayatım futbol konuşmakla geçiyor. Daha henüz geçtiğimiz günlerde bazı televizyon işleri için Steve McManaman ile Kuala Lumpur’daydım. Şimdi de İngiltere’de Jim White ile program yapacağız."

İngiltere’de ‘transfer kurallarını’ aşmak için menajerlere ve kulüplere yardım eden Allardyce, federasyona istifasını sunmuş ve yaptığının 'aptalca' olduğunu söylemişti.

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