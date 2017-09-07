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Spor

'Şike' yapıldığı tescillenen maçta 'tekrar' kararı

Karşılaşmanın hakemi Lamptey, ömür boyu men cezası aldı

07 Eylül 2017 14:18

FIFA 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde geçen yıl oynanan Güney Afrika-Senegal karşılaşmasının, hakemin şike yaptığının kesinleşmesi üzerine tekrar oynanması kararlaştırıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasındaki karşılaşmayı yöneten Joseph Lamptey'e maç sırasında şike yaptığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verildiği ve bu nedenle Güney Afrika ile Senegal arasında 12 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmanın yeniden yapılacağı belirtildi.

Afrika Elemeleri D Grubu'nda Peter Mokaba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Güney Afrika 2-1 kazanmıştı. Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunması gerekçesiyle Güney Afrika penaltı kazanmış ve mücadelede 1-0 öne geçmişti. Pozisyonun tekrarının izlenmesi sonucunda, topun Koulibaly'nin eli yerine dizine çarptığı ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), şike gerekçesiyle FIFA tarafından ömür boyu men edilen hakem Lamptey'in cezasını onamıştı. Geçersiz sayılan karşılaşma ise, kasım ayında yeniden oynanacak.

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