Şike yapanlara hapis cezası kalkıyor mu?

T24 - Şike yapan kişilere hapis cezası değil, para cezası verilecek. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yapılacak değişiklik sonucu şikeye karışan kişilerin hapis yatma durumu ortadan kalkacak.



Hazırlanmakta olan yeni yasa çerçevesinde kişilere 6 ay ile 1 yıl arası hapis cezası öngörülecek. Bu ceza da 2 yılın altında olduğu için Türk Hukuk Sistemi çerçevesinde ertelenecek ya da paraya çevrilecek. Para cezası da bu kapsamda tahmini 2 bin lira olacak. Halen yürürlükte olan yasa çerçevesinde şikeye karışan kişilerin 5 ile 12 yıl arasında hapis cezası alması gerekirken, yapılacak bu değişiklik sonrası ortaya yeni bir tablo çıkacak. 3 Temmuz’daki şike operasyonu sonrası tutuklanan kişiler yeni yasa sonrası ilk duruşmada serbest kalacak. Hazırlanmakta olan yasa taslağının en geç 1 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçeceği bildirildi.

Bıçakçı'dan yoğun mesai



Kulüpler Birliği tarafından bu iş için bizzat görevlendirilen Levent Bıçakcı’nın konu ile ilgili olarak yoğun bir şekilde çalıştığı ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, “Konuya sıcak bakmıyoruz” şeklindeki açıklamasına karşın, diğer partilerden gelecek destek sonrası gerekli zeminin oluşacağı vurgulandı. Levent Bıçakcı, “1 hafta içinde yeni yasadaki değişiklikleri yapmış olurum. Daha sonra yasal prosedür uygulanır. Mevcut yasanın kamuoyu ile çok fazla paylaşılmadan ve tartışılmadan hazırlandığını düşünüyorum” dedi.

"Çalışma içinde değiliz"



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, “Bakanlık olarak futbolda şiddet ve şikenin önlenmesiyle ilgili yasa üzerinde bir değişiklik çalışması içinde değiliz. Fakat Kulüpler Birliği çatısı altında bir çalışma yaparlarsa bu kendi bilecekleri meseledir. Eğer bu yasayı çıkarttıranlar, bu yasanın bazı maddelerinde değişiklik arzusu içindelerse, önce muhalefete, medyaya giderler, spor kamuoyunu ikna ederler, talepleri inandırıcı delillerle ikna sürecine çekerler, ondan sonra gelir iktidarla da görüşlerini paylaşırlar” dedi.



