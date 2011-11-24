'Şike tutuklularıyla diğer tutukluları karıştırmayın'

T24

TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler yapıldı.Kılıç, madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Teklifteki cezaların hafif olduğu yönündeki eleştirilere değinen Kılıç, teklifte “Ceza kanunlarında tanımlanmış başka bir suçun kapsamına girmediği takdirde bu kanun teklifindeki cezalar uygulanır” şeklinde açık bir ibarenin bulunduğunu söyledi.Diğer davalardan tutuklu olanlarla, futbolda şike kapsamında tutuklu olanlar arasında paralellik kurma arayışının söz konusu olduğuna dikkati çeken Kılıç, “Herkes işlediği fiilin karşılığı olan suçlardan yargılanmaktadır. Kanun önünde eşitlik prensibi vardır. Futbolda şike soruşturması ile diğer soruşturmaları aynı kefede değerlendirebilmek hukuk bilgisiyle bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Diğer taraftan KCK tutuklularıyla bu kanun teklifi arasında paralellik kurmayı da kesinlikle çok zorlama bir çaba olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.Başka bir soruyu yanıtlarken Beşiktaş taraftarlarının Van'a yönelik güzel bir duyarlılık sergilediğini belirten Kılıç, şunlar söyledi:“İlk olarak atkıların sahaya atıldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ben de izleyici olarak oradaydım. Tribünde, iki kulübün başkanlarıyla birlikte oturuyordum. Biz de bize armağan edilen Beşiktaş atkısını o gün sahaya gönderdik. Yani eğer burada bir kabahat varsa biz de o gün itibariyle ihlal yoluyla bu kabahatin ortağı olmuş olduk.Fakat burada bir şeyin istismar edilmemesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Beşiktaş Kulübüne verilmiş olan ceza, kesinlikle Van'a gönderilmek üzere atkıların sahaya atılmasıyla ilgili değil. Sahaya yabancı cisim atılmasıyla alakalı bir konudur.”Beşiktaş taraftarının Van'a yönelik sergilemiş olduğu tavrın doğru olduğunu belirten Kılıç, “Bu kapsamda son iki günde Fenerbahçe Kulübü de kapsamlı bir şekilde Van'a kolilerini göndermiştir. Van'a yaptığım ziyaret sırasında Trabzonspor Kulübü tarafından gönderilen çok sayıda sportif malzemenin de dağıtıldığını gördüm. Galatasaray Kulübü adına da gönderilen sportif ürünlerin Van'da bulunduğunu biliyorum. Sporun kardeşlik ruhu, kulüplerin üzerinde Van halkına yönelik olarak kararlı ve samimi bir şekilde sergilendi” diye konuştu. Teklifin 4. maddesi kabul edildi.