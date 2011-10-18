-Şike sürecini iyi yönettik İZMİR (A.A) - 18.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, TFF'nin şike iddialarına yönelik soruşturma sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, ''Bugün Türkiye liglerinin oynanıyor olması önemli bir başarıdır. Bunu abarttığımı düşünmeyin. Gerçekten sistemi kilitleyecek, belki de birçok şeye ara verecek bir soruşturmayla yüzleştik'' dedi. İzmir Gücü Spor Vakfı'nın (İZVAK) Ege Palas Oteli'nde düzenlediği ödül töreni ve jüri toplantısına katılan Arıboğan, burada yaptığı konuşmada, futbolun Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar yayılmış bir olgu olduğunu, futbolda her zaman konuşulacak bir gündemin bulunduğunu kaydetti. Gelecek birkaç yıl içinde Türkiye futbolunun ve TFF'nin en önemli hedefinin geçen yıl başlattıkları Ulusal Kulüp Lisans Kriterleri'nin yerleştirilmesi çalışmasını tamamlamak olacağını anlatan Arıboğan, şöyle devam etti: ''Kulüplerimiz önümüzdeki 3 sezon içerisinde, geçen sene başvuruyla başlayan, 3 sezonluk geçişin sonunda mali, idari, hukuki, altyapı kategorilerinde belli kriterleri uygulamak zorunda olan kulüpler haline gelecek. Ulusal Kulüp Lisans Kriterleri'nin mali bölümüyle ilgili olarak hepimizi önemli bir sınav bekliyor. Bu şartları ya uygulayacağız ya uygulayacağız. Başka çözüm yok. Özellikle mali konularda, mali bir disipline girmek zorundayız.'' Arıboğan, şike iddialarına yönelik soruşturma konusunda da Türk sporunun, Türk futbolunun 3 Temmuz'da başlayan ve halen süren bu sorunla yüzleşmediğini söyledi. Şike iddialarına yönelik soruşturmanın geniş kapsamlı bir soruşturma olduğunu ifade eden Arıboğan, şunları kaydetti: ''Bu kadar geniş kapsamlı bir soruşturma Türk futbolunda olmamıştı. İlk defa böyle birşey gündeme geldi ve liglerin başındaydı. Bize birçok eleştiri olabilir. Bu eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Bu süreci başkanımız Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte her detayını bizzat paylaşmış insan olarak söyleyebilirim ki, bu süreç bizim tarafımızdan çok iyi yönetildi. Bugün Türkiye liglerinin oynanıyor olması önemli bir başarıdır. Biraz geç başlamış olsa da oynanıyor olması. Bugün tekrar maçlara dönmemiz, maçlardaki rekabete dönmemiz, yani bu sezon tekrar futbolun yaşanıyor, oynanıyor olması federasyonumuz, kulüplerimiz, ülkemiz için de hakikaten övünülecek bir konudur. Bunu abarttığımı düşünmeyin.'' Arıboğan, ''Türk futbolunda yabancı sayısının artması, Türk oyuncuların kendi takımlarında aldıkları sorumlulukların azalması da milli takımımızın performansını olumsuz etkiliyor. Hiddink kararını verdiğimiz dönemde, şu anda milli takımın sorumluluğunu alabilecek teknik adamlarımız, şimdiki tecrübelerinde değillerdi'' diye konuştu.