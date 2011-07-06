-ŞİKE SORUŞTURMASINDA 20 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkça sorgulanan 25 kişiden, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz da dahil 20'si, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Emenike ve Sezer Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 futbolcu ise serbest bırakıldı. Gözaltında tutuldukları İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 25 kişi, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve adliyede görevli diğer savcılarca sorgulandı. Yaklaşık 10 saat süren sorgulamanın ardından, aralarında Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, sözleşmesi dondurulan Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da bulunduğu 20 kişi tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi. Fenerbahçeli futbolcular Sezer Öztürk ve Emmanuel Emenike ile Tuğrul Çağrı Özer, Mahmut Boz ve Mustafa Efe ise serbest bırakıldı.