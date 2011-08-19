Şike soruşturmasında 9 kişi ifade veriyor

T24 - Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Ömer Temelli ve Alaeddin Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar, Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı, eski Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor futbolcusu Serkan Balcı, Bursasporlu Gökçek Vederson, futbolcu temsilcisi Özkan Doğan ve Galatasaray eski sportif direktörü Adnan Sezgin, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.





Şike soruşturmasında hareketli bir gün yaşanıyor.



Soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif Direktörü Adnan Sezgin Emniyet'te ifade veriyor. Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı, Bursaspor Kulübü Futbolcusu Gökçek Vederson, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği bildirildi.



Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Ömer Temelli ve Alaeddin Yıldırım ile Trabzonspor futbolcusu Serkan Balcı ve futbolcu temsilcisi Özkan Doğan da futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelenlerden Temelli'nin ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldığı, diğer kişilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine gelen Galatasaray eski Sportif Direktörü Adnan Sezgin, Bursaspor Kulübü Futbolcusu Gökçek Vederson, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü Serkan Acar Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çıktı.

Vederson'a Alex ile bağlantısı soruldu



Futbolda şike soruşturmasa kapsamında ifade veren Gökçek Vederson emniyetten ayrıldı. Wederson'un avukatı Özkan Sümer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sümer, "Müvekkilimin şike soruşurmas kapsamında ifadesine başvuruldu" dedi. Avukat Sümer, Vederson'a 3-4 soru sorulduğunu belirterek "Alex ve Fenerbahçe'de çalışan Samet Güzel ile ilgili bağlantıları soruldu. Şike ve teşvik primi teklifi yapılıp yapılmadığı soruldu. Bizde yapılmadığını söyledik" diye yanıtladı.

Gökçek Emniyet'te



Bursasporlu futbolcu Gökçek Vederson da Emniyet'e gelenler arasında.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaragücü Onursal Başkanı Melih Gökçek, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Vederson Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduktan sonra Gökçek ismini Ankaraspor onursal başkanı olan Melih Gökçek'ten almıştı.

Maçtan önce aranması Balcı'nın keyfini kaçırmış



İfade davetini dün geceki maçtan önce aldığını söyleyen Trabzonsporlu Futbolcu Serkan Balcı Emniyetten çıkışta, "Böyle yerlere gelmek onur kırıcı" diye konuştu.



Futbolda şike soruşturması kapsamında emniyette ifade veren Trabzonsporlu Serkan Balcı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Balcı, "Bilgimi almak için çağırdılar. Basında çıkan şeylerle ilgili bilgimi aldılar. Maçtan önce aradılar. Tabii etkilenmek.. böyle yerlere gelmek onur kırıcı. Bu yerlerde çıkmak beni üzüyor. Ama yapacak birşey yok. Biz de gereken cevabı verdik" dedi.