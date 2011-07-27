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Spor

ŞİKE SORUŞTURMASI OLİMPİYATLARI ETKİLER İDDİASI ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2011 13:52

-ŞİKE SORUŞTURMASI OLİMPİYATLARI ETKİLER İDDİASI ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Hakan Kibar - Atletizm branşının başarılı antrenörlerinden Artun Talay, futboldaki şike soruşturması kapsamında adı öne çıkan takımlardan Fenerbahçe'nin herhangi bir ceza alması durumunda kulüp bünyesinde bulunan amatör branşların birçoğunun kapanacağını savundu. Yıllardır antrenörlük yaptığını ve başarılı sporcuları Türkiye'ye kazandırmaya gayret ettiğini anlatan Talay, ''Fenerbahçe Kulübü futbol kulübü değil, spor kulübüdür. Fenerbahçe Kulübü şu anda bir belirsizlik içinde. Belli bir dönem sonra amatör branşlar da kapanacaktır'' dedi. Türkiye'nin olimpiyatlarda yarışacak sporcularının büyük bir bölümü de sarı-lacivertli kulüpte spor hayatlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Artun Talay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Olimpik kadroda bulunan sporcuların yarısından fazlası Fenerbahçe sporcusu. Fenerbahçe, başarılı sporcularına yaklaşık ayda 2 bin TL gibi bir burs veriyordu. Bunların hepsi artık rafa kalkmış durumda. Böyle bir sıkıntı var. Kulüp bünyesinde yer alan amatör branşların kapanacağına inanıyorum. Kalırsa da sembolik kalır. Şu anki gücüyle devam etmez. Şu anda çok büyük burslar veriyorlar. Ben bunların devam edeceğine inanmıyorum. Bunlar doğrudan 2012 olimpiyatlarına yansıyacak. Fenerbahçe Kulübü 18-19 yaşındaki bir çocuğa 2 bin TL gibi bir burs verebiliyor. Bu iş bitmiştir, maalesef boşuna çalışıyoruz, bunlara üzülüyoruz.''

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